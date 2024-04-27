السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

علم مصر يزين المسرح الكبير فى احتفالية الأوبرا بعيد تحرير سيناء (صور)

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، احتفالية كبرى بمناسبة عيد تحرير سيناء وأحياها طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر، على خشبة المسرح الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

المسرح الكبير

وبين ذكريات الانتصارات والتفوق والآمال فى مستقبل مشرق، تزين المسرح الكبير بعلم مصر الذى بث الحماسة فى نفوس الواعدين من الدارسين بفصل كورال الشباب والأطفال، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، وتألق كل منهم بغناء الأعمال الوطنية.

تنمية مواهب الأوبرا 

ومع مشاعر الولاء والانتماء التى توهجت بين الحضور ترددت فى أرجاء المسرح أعمال غنائية شهيرة كانت وما زالت نماذج إبداعية ملهمة تدعو للفخر بإنجازات الوطن كان منها بسم الله، يا رايح على صحراء سينا، صباح الخير يا سينا، يا حبيبتي يا مصر، خلي السلاح صاحي، سمينا وعدينا، عاش، أم الصابرين، رايات النصر، بلد التاريخ، يا أغلى اسم، مصر اليوم فى عيد، يا عروسة النيل، أقوى من الزمن، لفي البلاد يا صبية، بلادى اسلمى، الله على المستقبل، بالأحضان، أحلف بسماها، رايحه فين يا عروسة، مصر التى فى خاطرى.

أداء كل من هند أنور، عمرو أحمد، أحمد ناجي، رقية، بسملة، سالى، حبيبة، مريم طارق، رضا عبدالهادى، رقية أحمد، محمد شتا، جنة يوسف.

احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع والعمال 

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تواصل رحلتها التنويرية خلال شهر مايو المقبل، من خلال تقديم العديد من الحفلات والليالى الفنية والندوات الثقافية على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتقام عدة احتفالات موسيقية بمناسبة عيد العمال وأعياد الربيع منها حفل لفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، السبت 4 مايو، كما يقدم طلاب مركز تنمية المواهب حفلين، الأول بمناسبة عيد العمال السبت 4 مايو، والثاني يحيه فصل الغناء الأوبرالي الجمعة 10 مايو.

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