علي الحجار يجري البروفات النهائية لحفل 100 سنة غنا رفقة مصطفى قمر ونادية مصطفى

يجري النجم الكبير علي الحجار، البروفات والتحضيرات النهائية، لثاني ليالي المشروع الغنائي الضخم "100 سنة غناء"، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر، وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو يوسف صادق، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي.

الحجار يجرى البروفات النهائية لحفل 100 سنة غنا رفقة مصطفى قمر ونادية مصطفى

وأجرى الحجار عدة بروفات مع النجمين مصطفى قمر ونادية مصطفى بقيادة المخرج عصام السيد. يتم تقديم الحفل في قالب غنائي استعراضي ويضم عددًا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي بشكل غنائي درامي، مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد، من إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

برفقة الحجار ونادية وقمر

التفاصيل الكاملة لثاني حفلات مشروع 100 سنة غنا لـ علي الحجار

من المتوقع أن يتم رفع لافتة "كامل العد" خلال الحفل، خاصة وأن نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا المصرية. وتأتي التذاكر مقسمة إلى 4 فئات، الأولى بمبلغ 1700 جنيه مصري، والثانية بمبلغ 1500 جنيه مصري، والثالثة بقيمة 1000 جنيه مصري، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 750 جنيه مصري.

سيتم الاحتفال بمشوار محمد فوزي في ثاني ليالي "100 سنة غنا بالأوبرا". وسيتم تقديم مختارات من أعمال الموسيقار محمد فوزي، الغنائية الشهيرة، التي سيشارك في أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسرى، منها: "نور جديد (عيد الميلاد)"، "الشوق الشوق"، "حبيبي وعنيا"، "يا أعز من عيني"، "راح توحشيني"، "كلمني طمني"، "مال القمر ماله"، "ماما زمانها جاية"، "طير بينا يا قلبي"، "داري العيون"، "بلدي أحببتك"، "دويتو شحات الغرام ليه يا قلبي ليه"، "كل دقة في قلبي"، "يامصطفى"، "فين قلبي"، "تملي في قلبي"، "تسلم لقلبي"، بالإضافة إلى "100 سنة غنا" التي ستفتتح بها الحفل.