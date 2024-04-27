عمر خيرت يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم في الكويت 16 و17 مايو

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره من خلال حفلين موسيقيين ضخمين يحييهما على أحد المسارح الكبرى بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

عمر خيرت يحتفل مع جمهوره بأعياد شم النسيم فى الكويت

ويجهز خيرت، لبرنامج موسيقي مميز لتقديمه لجمهوره خلال الحفلين، يضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها:"هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، وغيرها، ومن المتوقع أن يختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين "فيها حاجة حلوة"، و"100 سنة سينما".

ليلة استثنائية لـ عمر خيرت داخل قصر عابدين

ومن جهة أخرى، يحيى الموسيقار عمر خيرت، ليلة موسيقية استثنائية، تحت شعار «40 عامًا من الإبداع والتميز»، إذ يشهد قصر عابدين التاريخي استعدادات كبيرة لاستقبال احتفالية ضخمة تعد الأولى من نوعها، تكريمًا للموسيقار الكبير عمر خيرت، عن مشواره الموسيقي الحافل بالأعمال، والذي يعد أحد الأسماء الرائدة في تاريخ الفن المصري والعربي، والتي تقام في 7 يونيو 2024، بقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي وفرقته الموسيقية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومن الممقرر ان يتم طرح تذاكر الحفل على موقع تيكيتش مارشيه، بعد غد الإثنين الموافق 29 أبريل.

آخر حفلات عمر خيرت

جدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت، أحيا مؤخرا حفلين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك فى إطار سلسلة الحفلات الشهرية التي يقيمها خيرت بالتعاون مع دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ورفعا الحفلي لافتة كامل العدد.