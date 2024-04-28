مصطفى قمر يتألق بـ"فين قلبي يا ناس" والجمهور يردد: بحبك يا مصطفى

تألق النجم مصطفى قمر، خلال مشاركته في الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، للنجم علي الحجار، التي تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

مصطفى قمر يتألق بـ"فين قلبي يا ناس" والجمهور يردد: أنا بحبك يا مصطفى

وأشعل مصطفى قمر، حماس الجمهور بمجرد صعوده على المسرح الكبير الذي حمل لافتة "كامل العدد" وتغنى بالأغنية الشهيرة "يا مصطفى يا مصطفى" وظل الجمهور يصفق ويردد معه يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى.. وله يا سماره يا غايب من زمان.. امتى راح اشوفك وافرح الجيران.. يا مصطفى يا مصطفى.. انا بحبك يا مصطفى.. سبع سنين في العطارين.. امتى هتيجي يا مصطفى.. انا بحبك وانت ناسيني.. والله بعدك كان على عيني.

كما أبدع خلال تقديمه رائعة "فين قلبي يا ناس" كلمات عبد العزيز سلام، الحان محمد فوزي، وتقول كلماتها "فين قلبي فين قلبي يا ناس.. دلوني دلوني دلوني عليه.. تاه مني تاه مني خلاص.. وازاي ازاي ازاي الاقيه.. فين قلبي يا ناس دلوني عليه.. من يوم ما عيونها سحرتني.. وجفونها النايمة اسرتني.. حسيت بالقلب اللي فايتني.. خد عقلى معاه وشرد مني".

ويقام الحفل بقيادة المخرج الكبير عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم عددًا من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد.

المسرح الكبير كامل العدد في احتفالية 100 سنة غنا للنجم علي الحجار

ورفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، خلال الحفل إذ شهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة للغاية، ونفدت عقب طرحها، ما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذي لم يلحق بالحجز، وجاءت مقسمة إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 1700 جنيه، والثانية بمبلغ 1500 جنيه، أما الفئة الثالثة فجاءت بمبلغ 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة قيمتها 750 جنيهًا.