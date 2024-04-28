نادية مصطفى تشعل حماس الجمهور بـ"كل دقة فى قلبى" باحتفالية 100 سنة غنا

تألقت المطربة الكبيرة نادية مصطفى، خلال حفل 100 سنة غنا، للنجم علي الحجار، الذي يقام حاليًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير يوسف صادق، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

نادية مصطفى تشعل حماس الجمهور برائعة "كل دقة فى قلبي" فى احتفالية 100 سنة غنا بالأوبرا

رحبت نادية مصطفى بالجمهور الذي استقبلها بحفاوة شديدة، وأبدعت خلال غنائها رائعة "كل دقة فى قلبي" التي تم إنتاجها عام 1959 وألحان الموسيقار محمد فوزي، وتقول كلماتها "كل دقة ف قلبى بتسلم عليك.. يا واحشنى من زمان فين نور عينيك.. كل دقة ف قلبي بتسلم عليك.. يا واحشنى من زمان فين نور عينيك.. يا واحشني يا واحشني.. كل إنسان تمر من عندك عليّا.. قلبي يحضنها بشوقه وبحنانه.. كل كلمة أسمعها عنك تحلا ليّا.. ياللى جمبك قلبي بيلاقي أمانه.. طب د أنا من كتر أشواقي إليك.. كل دقة ف قلبي بتسلم عليك.. يا واحشني من زمان فين نور عينيك.. يا واحشني يا واحشني".

مشوار الموسيقار محمد فوزي فى الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا

وتم تخصيص الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقي والغنائي، ومن المقرر أن يتم تقديم معلومات وتسجيلات نادرة للموسيقار الراحل محمد فوزي، فى شكل غنائى درامى استعراضى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد، والحفل من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، ويقام الحفل بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع.

جدير بالذكر أن النجم علي الحجار يستضيف خلال الحفل النجم مصطفى قمر.

مشروع 100 سنة غنا

من جانبه أكد النجم علي الحجار أن مشروع 100 سنة غنا، يتناول مسيرة أهم الموسيقيين ويرصد تاريخ الغناء فى مصر منذ القرن الـ19، بداية من عبده الحامولي والشيخ أبوالعلا محمد، وبليغ حمدى، ومحمد عبدالوهاب، وسيد درويش، وصولًا إلى الملحنين المعاصرين، مؤكدا أنه ليس بالضرورة الاعتماد على التسلسل الزمني لهؤلاء الفنانين.

نادية مصطفى خلال الحفل

نادية مصطفى خلال الحفل