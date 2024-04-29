على الحجار يروى رحلة محمد فوزى فى "100 سنة غنا" بالأوبرا (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الليلة الثانية من المشروع الفنى “100 سنة غنا” والمقام بالتعاون مع النجم على الحجار، وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الثقافة لتنفيذ خططها الهادفة إلي صون التراث الإبداعي.

ألحان فوزى الأيقونية على المسرح الكبير

وعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير على الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت، وسمير عزمى، وشيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق، لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى، مستعرضا عدد من مؤلفاته الايقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، وتوزيع موسيقى أحمد شعتوت، وأداء محمود الزيات، وأمير عبد الواحد، إلى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.

الحجار يروى رحلة محمد فوزى فى 100 سنة غنا بالأوبرا

ومع الألحان الخالدة لمحمد فوزى والتى تمثل أحد ملامح التطوير فى مجال الموسيقى والغناء العربى، وبأسلوبه المميز وإمكاناته الصوتية الفريدة استعرض الحجار وضيوفه نخبة مختاره منها “يا أعز من عينى حبيبى وعينية، يا نور جديد (عيد الميلاد)، ليه يا قلبى ليه، راح توحشنى ، كل دقه في قلبى، دويتو شحات الغرام، وشاركته الأداء نادية مصطفى، الشوق، يا مصطفى يا مصطفى، فين قلبى، ماما زمانها جاية، مال القمر، طير بينا ياقلبى، تسلم لقلبى، كلمنى طمنى (اكابيلا)، دارى العيون، بلدى أحببتك يا بلدى وغيرها"، إلى جانب أغنية “100 سنا غنا” التى كتبت خصيصا للمشروع.

مشروع 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفني “100 سنة غنا” يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

علي الحجار في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار ومصطفي قمر في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار ونادية مصطفي في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار ونادية مصطفي في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار ومصطفي قمر في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار ومصطفي قمر في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

مصطفي قمر في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

نادسة مصطفي في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية

علي الحجار

علي الحجار ومصطفي قمر في حفل محمد فوزى دار الأوبرا المصرية