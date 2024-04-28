وسط تصفيق حاد.. على الحجار يبدأ حفله بـ"100 سنة غنا"

بدأ منذ قليل، حفل النجم الكبير علي الحجار، الخاص بمشروعه الغنائي الضخم 100 سنة غنا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو يوسف صادق.

وسط تصفيق حاد.. علي الحجار يبدأ حفله بـ "100 سنة غنا" و"يا أعز من عيني" بالأوبرا (صور)

استقبل الجمهور "الحجار" بالتصفيق الحاد، وبدأ الفنان الحفل الأمسية الثانية للمشروع، بأغنية 100 سنة غنا، الذي تفاعل معها الحاضرون بشكل كبير، خاصة أن المسرح امتلأ على جانبيه، ورفع لافتة "كامل العدد".

ثم تغنى الحجار بـ"يا أعز من عينى"، كلمات مأمون الشناوي، وألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظل يردد كلمات الأغنية التى تقول "أعز من عيني .. قلبي لقلبك مال.. شارياك وشاريني .. وش يعملوا العذال.. يا أعز من عيني .. دا اللي مالوهش حبيب.. ما تشوف عيونه ضي.. يقضي عمره غريب.. لا له وطن ولا حي.. واللي ما طالش نصيب.. في الحب ما طال شي.. يا أعز من عيني".

برنامج حفل علي الحجار بأمسية 100 سنة غنا

ومن المقرر أن يتغنى الحجار بباقة متنوعة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، خاصة أن الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، تم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي، وهي من إعداد الكاتب أيمن الحكيم، وإخراج عصام السيد.

كما يستضيف الحجار، خلال الحفل، النجمين نادية مصطفى ومصطفى قمر.

مشروع 100 سنة غنا

الجدير بالذكر أن مشروع 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي، وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقي العربي، والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

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