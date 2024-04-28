أبدعت النجمة نادية مصطفى، خلال الأمسية الثانية لمشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار، التى تقام حاليا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

علي الحجار ونادية مصطفى يُبدعان فى ديو "شحات الغرام" بالأوبرا (صور)

وتألق الثنائي الحجار ونادية مصطفى خلال تقديمها الأغنية الشهيرة "شحات الغرام" كلمات بديع خيري، وألحان محمد فوزي، وانسجم المجهور وظل يصفق بحماس شديد ويردد كلمات الأغنية التى تقول: "شحات ومد أيديه وكسر خاطره حرام.. حدفه الهوا هنا ليه.. طالب تحنوا عليه يامحسنين الغرام.. ونحن قول لى بأيه.. أرموا له نظره ولا أبتسامه.. حسنه وتنفع يوم الايامه.. يعطيك لله يعطيك.. ونبى احسان لله.. قلت على الله على الله.. وأنا قلت كمان لله.. أسرح لله لله .. روح لله لله.. يامحسنين الغرام لله".

مشوار محمد فوزي فى احتفالية 100 سنة غنا

وتم تخصيص الحفل الثاني لمشروع 100 سنة غنا، لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقي والغنائي، ومن المقرر أن يتم تقديم معلومات وتسجيلات نادرة للموسيقار الراحل محمد فوزي، فى شكل غنائى درامى استعراضى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد، والحفل من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم.

الاحتفالية الثانية لمشروع 100 سنة غنا

ويتغنى الحجار خلال الحفل باقة من أعمال الموسيقار محمد فوزي، الغنائية الشهيرة التى يشارك فى أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد )، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبى، يامصطفى، فين قلبى، تملي في قلبى، تسلم لقلبى.

الجدير بالذكر أن النجم علي الحجار، افتتح الاحتفالية بأغنية 100 سنة غنا.

الحجار ونادية مصطفى فى الاحتفالية

الحجار ونادية مصطفى فى الاحتفالية