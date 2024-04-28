بـ"بلدي أحببتك" الحجار وقمر ونادية مصطفى يختتمون حفل "100 سنة غنا" بالأوبرا

حالة من الإبداع والتميز قدمها النجم الكبير علي الحجار، خلال الأمسية الثانية لمشروعه الفني الضخم 100 سنة غنا، الذي يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بـ"بلدي أحببتك يا بلدي" الحجار وقمر ونادية مصطفى يختتمون حفل 100 سنة غنا بالأوبرا

تألق النجم علي الحجار خلال تقديمه العديد من روائع الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، خاصة أن الأمسية الثانية لمشروع 100 سنة غنا، تم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو يوسف صادق، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى، والمشروع الذي يهدف للحفاظ على التراث الموسيقي العريق.

واستضاف الحجار، خلال الحفل كلا من النجمة نادية مصطفى، والنجم مصطفى قمر، وتغنى كلا منهم بباقة من روائع الموسيقار محمد فوزي، واختتم الحجار رفقة نادية وقمر ونجوم الأوبرا بالأغنية الوطنية الشهيرة "بلدي أحببتك يا بلدي" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد فوزي وتقول كلماتها “بلدي أحببتك يا بلدي.. حبا في الله وللأبد.. فثراك الحر تراب أبي.. وسماك يزف صبا ولدي.. بلدي أحببتك يا بلدي”.

مشوار وأسرار محمد فوزي على المسرح الكبير بالأوبرا

كما تم تقديم مختارات من أعمال الموسيقار محمد فوزي، الغنائية الشهيرة، التي شارك في أدائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسرى، منها: "نور جديد (عيد الميلاد)"، "الشوق الشوق"، "حبيبي وعنيا"، "يا أعز من عيني"، "راح توحشيني"، "كلمني طمني"، "مال القمر ماله"، "ماما زمانها جاية"، "طير بينا يا قلبي"، "داري العيون"، "بلدي أحببتك"، "دويتو شحات الغرام ليه يا قلبي ليه"، "كل دقة في قلبي"، "يا مصطفى"، "فين قلبي"، "تملي في قلبي"، "تسلم لقلبي".

مشروع 100 سنة غنا

الجدير بالذكر أن النجم علي الحجار افتتح ليالي مشروع 100 سنة غُنا، منتصف فبراير الماضي بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وصمم استعراضاته رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبدالعظيم، وضم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، واستطاع الحجار من خلال الحفل رصد ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقًا حالة المجتمع ومزاجه الفني متناولًا التحولات الاجتماعية والسياسية، التي مرت بها مصر خلال عقود في قالب إبداعي متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور.

الحجار ونادية وقمر فى حفل 100 سنة غنا بالأوبرا

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