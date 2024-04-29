رحيل المخرج عصام الشماع وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

رحل عن عالمنا المخرج والمؤلف الكبير عصام الشماع، عن عمر يناهز الـ 69 عاما، ومن المقرر أن يتم تشيبع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفسية.

رحيل المخرج عصام الشماع.. وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

من جانبه أعلن أحمد عصام الشماع وفاة والده المخرج والمؤلف عصام الشماع، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : «والدي الدكتور والمؤلف والمخرج عصام الشماع في ذمة الله».

وأضاف أحمد الشماع : «صلاة الجنازة على جثمان والدي ستكون بعد صلاة الظهر اليوم الإثنين، في مسجد السيدة نفسية وسيتم دفن الجثمان في مقابر المجاورين».

حياة عصام الشماع

ولد عصام الشماع فى 29 سبتمبر 1955 بالقاهرة، و درس الطب والجراحة فى جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982، هو مخرج وكاتب وله العديد من اﻷعمال الفنية التى تحمل رؤى جديدة. منها المسلسلات التلفزيونية "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و "قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و "راندفو". أخر أعمال "الشماع" هو فيلم "الفاجومى" الذى قام بكتابة السيناريو والأخراج له، وهى يحكى قصة حياة الشاعر المصرى "أحمد فؤاد نجم".

وفى عام 2011 تم انتخاب "الشماع" كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

آخر أعمال المخرج عصام الشماع

وكان آخر أعمال المخرج عصام الشماع مسلسل "الكبريت الأحمر" بطولة أحمد السعدنى، داليا مصطفى، ريهام حجاج، هانى عادل، عبد العزيز مخيون، سميرة مقرون، جليلة محمود، أشرف زكى، رباب ممتاز، صبرى عبد المنعم، أمال رمزى، ابتهال الصريطى، عارفة عبد الرسول، أحمد عبد الله محمود، وفاء قمر، نهى عادل، ندا بهجت، سحر رامى، زكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.