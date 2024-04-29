الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دينا فؤاد تتحدث لـ نغم إف إم عن شغفها بالتقديم وشخصيتها في "حق عرب"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

حلت الفنانة دينا فؤاد ضيفة على برنامج “لمن يهمه الفن” مع الإذاعي أميرة نور عبر إذاعة نغم إف إم للحديث عن مشروعاتها الفنية وحياتها الشخصية، وخلال التقرير التالي وفي نقاط نبرز أهم تصريحات دينا فؤاد

تصريحات دينا فؤاد


- أصعب ما في شخصية "حنان الغرباوي" إنها شخصية مركبة وفيها مختلف أنواع المشاعر، ويعتبر قدمت فيها أكتر من دور. 
- فرحت جدا بنهاية شخصية "حنان الغرباوي" في "حق عرب"، لأنها نهاية قوية وفيها تحدي كبير ليا كفنانة
- النجاح دايما بيستوقفني لأني لازم في الخطوة اللي بعديه أقدم حاجة بنفس المستوى، وده بيتوقف على الورق اللي بيتعرض عليا
- فيه كيمياء ونجاح بيني وبين النجم أحمد العوضي، بعد تعاونا من قبل في "الاختيار" و"اللي مالوش كبير"
- لما أتعرض عليا دوري في "حق عرب" فرحت جدا بيه لأني بحب الأدوار المركبة، اللي مش بتكون فيها الشخصية ماشية على مسار ثابت
- ذاكرت شخصية "حنان الغرباوي" وتخيلت تفاصيل كتير عنها، زي مثلا مشهد النهاية لما بتتجنن وكل حاجة بتروح مني.

 

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- من زمان وأنا بحلم أقدم شخصية مجنونة في فيلم أو مسلسل، وحققت حلمي في "حق عرب". 
- لما بشوف ناس مجنونة في الشارع كنت بسأل نفسي إيه الضغوط اللي مروا بيها وخليتهم يبقوا كده
- مسلسل "حق عرب" الحمد لله كان مسمع في الوطن العربي كله، وناس كتير من دول مختلفة، زعلت على اللي حصل لـ "حنان الغرباوي".
- أجمل ما في مسلسل "حق عرب" إنه قدم رسالة توعية مؤثرة ضد الإدمان، وفيه شباب كتير تواصلوا مع أرقام مكافحة الإدمان بعد ما شافوا المسلسل، وتفاعلوا مع شخصية أحمد العوضي.
- أحمد العوضي كان خايف عليا في المشاهد اللي بيضربني فيها، وكان بيقول للمخرج خايف أكسر لها وشها، بس المخرج إسماعيل فاروق صمم وخلانا نعيد أكتر من مرة!
- في مشهد أنضربت قلم على ودني، وحسيت إني هموت من الألم وكنت مش عارفة أسمع بودني.
- مشهد "حنان الغرباوي" لما أتقبض عليها واتلفت في ملاية ظلم، كان مشهد صعب جدا وكنت منهارة وأنا بقدمه، وربنا ما يحط حد في موقف زي ده.
- بوجه رسالة لكل بنت، ما تسمحيش لحد يضغط عليكي ويخليكي تعملي حاجة غلط، وما تاخديش قرارات سريعة توديكي لحتة ما تعرفيش ترجعي منها تاني.
- عشان أرجع أقدم تاني وأبقى مذيعة، محتاجة لفكرة قوية ومختلفة، وفيها إبهار وتكاليف كبيرة ومسرح.
- بحترم أمير كرارة جدا في عودته لتجربة التقديم ببرنامج "سهرانين" مع أهم النجوم، وشايفة إن البرنامج أضاف لرصيده.
- بتمنى لو هرجع تاني للتقديم، أقدم برنامج مع أمير كرارة، وبينا كيمياء من وقت مسلسل "كلبش"
الفنانة دينا فؤاد لبرنامج لمن يهمه الفن تقديم أميرة نور على نغم إف إم:

- وحشني المايك وشغلة المذيعة والتقديم 
- إذاعة نغم إف إم غالية جدا على قلبي
- شخصية "حنان الغرباوي" في مسلسل "حق عرب" تعبتني جدا، وبذلت مجهود كبير عشان أخرج منها
- أصعب ما في شخصية "حنان الغرباوي" إنها شخصية مركبة وفيها مختلف أنواع المشاعر، ويعتبر قدمت فيها أكتر من دور. 
- فرحت جدا بنهاية شخصية "حنان الغرباوي" في "حق عرب"، لأنها نهاية قوية وفيها تحدي كبير ليا كفنانة
- النجاح دايما بيستوقفني لأني لازم في الخطوة اللي بعديه أقدم حاجة بنفس المستوى، وده بيتوقف على الورق اللي بيتعرض عليا
- فيه كيمياء ونجاح بيني وبين النجم أحمد العوضي، بعد تعاونا من قبل في "الاختيار" و"اللي مالوش كبير"
- لما أتعرض عليا دوري في "حق عرب" فرحت جدا بيه لأني بحب الأدوار المركبة، اللي مش بتكون فيها الشخصية ماشية على مسار ثابت
- ذاكرت شخصية "حنان الغرباوي" وتخيلت تفاصيل كتير عنها، زي مثلا مشهد النهاية لما بتتجنن وكل حاجة بتروح مني.
- من زمان وأنا بحلم أقدم شخصية مجنونة في فيلم أو مسلسل، وحققت حلمي في "حق عرب". 
- لما بشوف ناس مجنونة في الشارع كنت بسأل نفسي إيه الضغوط اللي مروا بيها وخليتهم يبقوا كده
- مسلسل "حق عرب" الحمد لله كان مسمع في الوطن العربي كله، وناس كتير من دول مختلفة، زعلت على اللي حصل لـ "حنان الغرباوي".
- أجمل ما في مسلسل "حق عرب" إنه قدم رسالة توعية مؤثرة ضد الإدمان، وفيه شباب كتير تواصلوا مع أرقام مكافحة الإدمان بعد ما شافوا المسلسل، وتفاعلوا مع شخصية أحمد العوضي.
- أحمد العوضي كان خايف عليا في المشاهد اللي بيضربني فيها، وكان بيقول للمخرج خايف أكسر لها وشها، بس المخرج إسماعيل فاروق صمم وخلانا نعيد أكتر من مرة!
- في مشهد أنضربت قلم على ودني، وحسيت إني هموت من الألم وكنت مش عارفة أسمع بودني.
- مشهد "حنان الغرباوي" لما أتقبض عليها واتلفت في ملاية ظلم، كان مشهد صعب جدا وكنت منهارة وأنا بقدمه، وربنا ما يحط حد في موقف زي ده.
- بوجه رسالة لكل بنت، ما تسمحيش لحد يضغط عليكي ويخليكي تعملي حاجة غلط، وما تاخديش قرارات سريعة توديكي لحتة ما تعرفيش ترجعي منها تاني.
- عشان أرجع أقدم تاني وأبقى مذيعة، محتاجة لفكرة قوية ومختلفة، وفيها إبهار وتكاليف كبيرة ومسرح.
- بحترم أمير كرارة جدا في عودته لتجربة التقديم ببرنامج "سهرانين" مع أهم النجوم، وشايفة إن البرنامج أضاف لرصيده.
- بتمنى لو هرجع تاني للتقديم، أقدم برنامج مع أمير كرارة، وبينا كيمياء من وقت مسلسل "كلبش"

تصريحات دينا فؤاد دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد نغم اف ام أميرة نور

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