دينا فؤاد: تكريم الرئيس السيسي "أجمل لحظات حياتي"

أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن سعادتها البالغة بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دورها في مسلسل "الاختيار"، قائلة إنه "من أهم لحظات حياتي".

وقالت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إنها كانت مغلولة من داخلها حينما كانت تصور (الاختيار) بسبب الأعمال الإرهابية الدنيئة.

وعلى جانب آخر، قالت: "دوري في جمال الحريم تعب أعصابي.. والمخرجة قعدتلي على الأرض وقالت يا قاتل يا مقتول".

وأشارت إلى أنها ذاكرت شخصية حنان الغرباوي من زمان وبالذات مشهد نهايتها "لما اتجننت".

وتحدثت عن الحشاشين، قائلة إنه من أعظم الأعمال الدرامية على مدار سنوات كثيرة ماضية، مضيفة: "أحلم بمشهد واحد مع الفنان كريم عبد العزيز في الحشاشين".