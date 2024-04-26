الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد أبو بكر: المصريون يعملون في صمت.. والقاهرة الإخبارية مواكبة الإعلام الإسرائيلي بقوة

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

قال الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، إن الدولة المصرية أوفدت وفد أمني رفيع المستوى إلى إسرائيل، بهدف الوصول لحل سريع ونافذ من أجل وقف إطلاق النار وعودة أهل غزة إلى شمال القطاع، مضيفًا:" الكلام اللي هتسمعوه النهارده مش هتسمعوه في مكان تاني".

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن هناك مباحثات أمنية، والوفد ذهب بمبادرة مصرية، عرضت على كافة الأطراف في إسرائيل، سواء المتشددة أو غير المتشددة، واستمر الوفد في عمله، وتوالت الأنباء من الجانب الإسرائيلي نفسه، حول المباحثات الإيجابية لوفد امني مصري.

وذكر أنه لأول مرة يكون هناك اتصال مباشر على المستوى الامني، ويبدو أن هناك مهمة كبيرة جدًا كلف بها الوفد المصري للوصول لحل، لوقف إطلاق النار وعودة أهالي غزة للقطاع.

وأوضح أن مصر دائمًا لا تتحدث عما تفعل، والإعلام الإسرائيلي هو من بدأ ذلك، مضيفًا: "المصريون يعملون في صمت.. والقاهرة الإخبارية قامت بمواكبة الإعلام الإسرائيلي بقوة".

وواصل: “مصر بالطبع ستتحدث لكافة الأطراف.. ولازم يكون وقف إطلاق النار.. ودي المهمة التي قام بها الوفد المصري في تل أبيب”.

https://fb.watch/rHIYLjKuK6/
خالد أبو بكر الدولة المصرية

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