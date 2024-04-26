الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مشيدا بـ"القاهرة الإخبارية".. خالد أبو بكر: "تفوقت على الإعلام الإسرائيلي"

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علّق الإعلامي خالد أبو بكر، على زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، قائلا إن مصر دائما لا تتحدث عما فعلت، لكن الإعلام الإسرائيلي هو الذي بدأ، والآلة الإعلامية المصرية الممثلة في «القاهرة الإخبارية» نجحت في التفوق على الإعلام الإسرائيلي.

وأضاف «أبو بكر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة on: «العادة المصرية إننا بنشتغل بس مش بنقول، لكن طالما إسرائيل بدأت وطلعت الخبر القاهرة الإخبارية اشتغلت يوم بصراحة اعتبره إنجاز، كان مطلوبا منهم يواكبوا الإعلام الإسرائيلي في الأخبار، ويشوفوا ردود فعل هذه الزيارة على الجانبين، سواء الردود الإيجابية والناس اللي بتنتقد المبادرة المصرية، لأن بها بنود في صالح الجانب الفلسطيني».

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين مصر وإسرائيل بشأن هدنة غزة، لافتا أن وفدا أمنيا مصريا يصل تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار، ومن جانبها أكدت مصر استمرار الاتصالات مع إسرائيل للوصول لصيغة نهائية للهدنة في غزة، وحذرت القاهرة من تداعيات عزم إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية.

كل يوم خالد أبو بكر قناة on

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