الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خالد أبو بكر عن اعتقال طلاب مؤيدون لفلسطين: فين حرية الرأي والتعبير؟

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، على مشاهد اعتقال اثنتين على الأقل من الأساتذة الجامعيين من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية جورجيا، بما في ذلك أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري كارولين فوهلين ورئيسة قسم الفلسفة بالكلية، نويل مكافي. 

واستعرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، مشاهد من عمليات الاعتقال لطلاب وأساتذة جامعات أمريكية، قائلًا:"بيعتقلوهم كأنهم بيحاربوا إرهابيين.. ضباط كالثور على واحدة.. أين حقوق الإنسان؟.. لو حدث ذلك في دولة عربية لوجدنا منظمات حقوق الإنسان الامريكية والأوروبية تشن هجوم عنيف".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن التظاهرات سلمية، والأستاذة الجامعية  لم تمارس أي فعل مخالف، مضيفًا:"اعتقال 500 طالب في بلد حرية الرأي والإنسان.. بصوا شوفوا الأمريكان بيعملوا إيه؟.. ما يحدث عار على أمريكا.. فين حرية الرأي والتعبير؟".

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