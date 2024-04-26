الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن تقدم إيجابي في الصفقة المصرية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

علق الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، على الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني لم تتوقف في كلفة الاتجاهات.

وأضاف أن الوفد الأمني الإسرائيلي عرض المقترح المصري على مجلس الحرب وبناء عليه ذهب الوفد المصري لإسرائيل للمناقشة العملية للمقترح المصري، والمصادر الإسرائيلية والإسرائيلية تقول إن هناك تقدم إيجابي.

وأكد أن التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن تقدم إيجابي في الصفقة المصرية لوقف الحرب، ومصر تسعى لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد أهل غزة، ومصر نجحت في الحصول على تنازل وتغير في اللهجة الإسرائيلة في عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وتابع أناللهجة الإسرائيلية تغيرت وأصبحت أفضل ومصر كانت تدرك منذ اللحظة الأولى للحرب، أن الهدف تنفيذ مخطط التهجير، مؤكدا أن مصر داعم للشعب الفلسطيني، وتسعى لإفشال المخطط الفلسطيني بشتى الطرق، وتسعى للوصول إلى حل حقيقى للقضية الفلسطينية، وأطرف المصرى يلتقى بكل الأطراف طوال الوقت ويعرض المقترحات.

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

صور ترصد لحظات مؤلمة في قضية طفل شبرا الخيمة

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

ثناء هاشم لـ"الدستور": مستشار وزيرة الثقافة حاول منعى من الكتابة وهددني

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"