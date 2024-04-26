عماد الدين حسين: التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن تقدم إيجابي في الصفقة المصرية

علق الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، على الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني لم تتوقف في كلفة الاتجاهات.

وأضاف أن الوفد الأمني الإسرائيلي عرض المقترح المصري على مجلس الحرب وبناء عليه ذهب الوفد المصري لإسرائيل للمناقشة العملية للمقترح المصري، والمصادر الإسرائيلية والإسرائيلية تقول إن هناك تقدم إيجابي.

وأكد أن التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن تقدم إيجابي في الصفقة المصرية لوقف الحرب، ومصر تسعى لإيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد أهل غزة، ومصر نجحت في الحصول على تنازل وتغير في اللهجة الإسرائيلة في عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وتابع أناللهجة الإسرائيلية تغيرت وأصبحت أفضل ومصر كانت تدرك منذ اللحظة الأولى للحرب، أن الهدف تنفيذ مخطط التهجير، مؤكدا أن مصر داعم للشعب الفلسطيني، وتسعى لإفشال المخطط الفلسطيني بشتى الطرق، وتسعى للوصول إلى حل حقيقى للقضية الفلسطينية، وأطرف المصرى يلتقى بكل الأطراف طوال الوقت ويعرض المقترحات.