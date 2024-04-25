الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خطوات التقديم لتجارب أداء "المتحدة" فئة "تمثيل"

الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن طريقة التقديم لتجارب الأداء في المرحلة الأولى "تمثيل"، ضمن أكبر مشروع لاكتشاف المواهب.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه للتقديم في كاستنج "تجارب الأداء" المرحلة الأولى تمثيل التسجيل من هنا، بداية من اليوم الخميس 25 أبريل وحتى 15 مايو.

خطوات التقديم لتجارب أداء المتحدة تمثيل

حددت الشركة المتحدة عدة خطوات وملاحظات يجب مراعاتها أثناء التقديم لمرحلة التمثيل في تجارب الأداء وفقا للنقاط التالية:

  • للتقديم نموذج التسجيل يحتوي على 3 أقسام يجب ملء كل المعلومات المطلوبة
  • الرجاء التأكد من عدم حقول فارغة
  • لسهولة التنقل بين الخانات يمكن اختيار زي التالي أو السابق
  • الرجاء الالتزام بعدد الحروف المطلوبة
  • يجب الموافقة على مشاركة البيانات مع المتحدة

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، وفي ضوء القوانين واللوائح المنظمة لنقابة المهن التمثيلية.

وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

وأشار "الفقي"، إلى أن تجارب الأداء للمشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج  تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكل عناصر العمل الفني.
 

ملاحظات أثناء التقديم لمرحلة تجارب أداء المتحدة مرحلة تجارب أداء المتحدة المتحدة اكتشاف المواهب المتحدة للخدمات الإعلامية

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