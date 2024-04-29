الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سميرة سعيد تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة "كداب" (فيديو)

سميرة سعيد
سميرة سعيد

كشفت النجمة سميرة سعيد عن برومو أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم “كداب” والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

 

ومن المقرر أن تطرح الديفا سميرة سعيد أغنية “كداب” خلال أيام عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعاونت سميرة في أغنية "كداب" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي نادر حمدي، والفيديو كليب من إخراج نضال هاني.

وتعيش سميرة سعيد في الوقت الحالي حالة من النشاط الفني  حيث تعكف على تحضيرات العديد من المشاريع الغنائية المقرر طرحها خلال موسم صيف 2024 بشكل منفرد وتستعد لطرح أغنية “زن” وعقب طرح أغنية “كداب”.

 

آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية

وطرحت سميرة سعيد الفترة الماضبة أولى أغنياتها في عام 2024 بعنوان "كان" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتعاونت في أغنية “كان” مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر والملحن عمرو مصطفى والموزع الموسيقي ماهر الملاخ.

‎وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.

تقول كلمات الأغنية: “كان أيام ما كان جواك مكان بتدارى فيه فين؟ شوف كنا فين ووصلنا فين تنساني ليه كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا فات بيننا حكايات بقوا ذكريات سايبين جروح مين؟ ساب فينا مين وازاي سنين من الايد تروح كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا يا حبيبي وانت بعيد هناك جوايا لسه بعيش معاك ليه؟ بيطول الليل ورجوعنا ازاي بقى مستحيل كان ايه خلانا نمشي وننسانا عايشين بالصورة والروح مكسورة بنموت جوانا”.

النجمة سميرة سعيد سميرة سعيد كداب أغنية “كداب” الديفا سميرة سعيد عمرو مصطفى يوتيوب

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