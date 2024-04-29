الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد خطوبته.. رامى عاشور يطرح أحدث أغنياته "مش فى بالى" (فيديو)

رامي عاشور
رامي عاشور

طرح المطرب رامي عاشور وبطل العالم السابق للاسكواش أغنيته الجديدة والتى تحمل عنوان "مش فى بالي" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية الرقمية ومحطات الراديو، وذلك على طريقة الفيديو كليب.

 

أغنية “مش في بالي” من كلمات رامي عاشور وتعاون فيها مع كل من الملحنين مينا عطا، ومهاب سامي، والموزع الموسيقي مهاب سامي.


وقال رامي عاشور في تصريحات صحفية أغنية "مش فى بالي"، تعد تجربة حقيقية وقريبة من قلبي جدًا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضي وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقاما الاثنان بعمل لحن آخر، فاستقرينا جميعًا على اللحن الأخير.

 

وتابع: "وبعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبوالعطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت  أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو  بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر  وفعلًا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدًا أحمد قدرى.


وأضاف رامى: أشكر كل اللى شاركني فى عمل الأغنية  كل من محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، واستعد الآن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة.

 

كلمات أغنية "مش فى بالى":
 

‏ 
‏مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة
حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا
وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها
قلت مش حكاية عادي هنساها أنا
والحقيقة هي إني خايف أحبها أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها
أو اسيب حياتي إلا أنا مرتاحلها
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير
روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير
بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه
والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا
والكلام ده كله أعذار وبحبها

 

خطوبة رامي عاشور
يذكر أن الفنان رامي عاشور، بطل العالم السابق للاسكواش، احتفل بخطبته أمس على ملك الشواربي، في حفل عائلي صغير بحضور الأصدقاء والعائلة.

رامي عاشور المطرب رامى عاشور مش فى بالى أغنية “مش في بالي” خطوبة رامي عاشور

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