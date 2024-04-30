حفل موسيقى لـ تلاميذ الدكتور مصطفى جرانة على المسرح الصغير بالأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا موسيقيًا لتلاميذ الدكتور مصطفى جرانة الحاصلين على جوائز دولية في العزف على البيانو وهم: شادي بدر، يوسف شندي، زينة قدورة ومازن علاء.

فعلى المسرح الصغير أكد الواعدون من الشباب باعتبارهم نماذج للنابغين من أبناء الوطن ثراء وخصوبة التربة الإبداعية المصرية فى مختلف المجالات ومنها الموسيقى ونجحوا بمهارة فى عزف عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منهم بيتهوفن، شوبرت، ليست، شوبان وبرامز ونالوا الإعجاب والاستحسان.

يذكر أن الدكتور مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى (الكونسرفتوار) الأسبق ينتمى لعائلة فنية عريقة، فهو نجل الموسيقار الراحل الكبير رفعت جرانة، درس العزف على البيانو بكونسرفتوار القاهرة وحصل على الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى بألمانيا، شارك بالعزف مع أوركسترا برلين، أوركسترا أوبرا القاهرة وأوركسترا القاهرة السيمفوني.