محمد عدوية يستعد لإحياء حفل عيد الربيع ضمن "ليالي مصر"

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل عيد الربيع وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر” الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مشروع ليالي مصر بالتعاون مع شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الخامسة مساء داخل نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية وطرح موقع تذكرتي تذاكر الحفل للجمهور بفئة واحدة بقيمة 300 جنيها مصريا.

ويقدم عدوية، خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها "دي اللي خدتني مني"، و"بيسلم عليا"، و"المولد"، و"هموت واشوفها"، و"سيبي روحك"، و"ولا كان"، و"الطيب أحسن" وغيرها ومن المقرر أن يشاركه في الحفل النجم حكيم.



مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اطلقت شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.