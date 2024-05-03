"ليالي مصر".. رامي صبري يُحيي حفل شم النسيم فى العبور

يشارك النجم رامي صبري، ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر والذي دشنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

ومن المقرر أن يحيي رامي صبري حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الاثنين الموافق 6 مايو الجاري وذلك داخل نادي سيتي كلوب العبور بمحافظة القاهرة ضمن فعاليات مشروع ليالي مصر.

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر حفل النجم رامي صبري بفئة واحدة بقيمة 300 جنيها مصريا، ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال الحفل العديد من المفاجآت وأغنياته الشهيرة القديمة والحديثة ومنه: "بين الحيطان، والنهايات أخلاق، ويمكن خير، وحياتي مش تمام، وإنتي جنان، وشطبنا" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

ويبدأ حفل النجم رامي صبري في تمام الساعة الخامسة مساء ويستمر الحفل حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

مشروع ليالي مصر

برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اطلقت شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم مشروع "ليالي مصر،" وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

"ليالي مصر" هو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير الصناعة الإعلامية والفنية وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية.