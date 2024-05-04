السبت 04 مايو 2024
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فن

طارق الشناوى لـ"الدستور": فيلم السرب ينشط الذاكرة ويناقش بطولة عظيمة للقوات الجوية

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن أهمية فيلم "السرب"، المعروض حاليا بدور العرض السينمائية، ويخوض بطولته النجم أحمد السقا وعدد كبير من النجوم.

وقال طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الأعمال الوطنية لا بد أن تعتمد على بناء فني قوي جاذب وملفت، وينطوي على معلومات جديدة مثلما فعل المخرج شريف عرفه بفيلم "الممر" وقدم فترة زمنية عن حرب الاستنزاف لم يكن يعلم الجمهور عنها شيئا، وهذا سر نجاح العمل، مشيرا إلى أن مصر منذ حرب 1973 قدمت أعمالا حربية عديدة ولكنها تجارية وليست أعمالا تليق ببطولات الجيش المصري في هذه الحرب.

وأضاف أن تجربة فيلم "الممر" كانت أكثر من رائعة، وفتحت سوقا لمثل هذه النوعية من الأعمال، مؤكدا أن فيلم "السرب" يناقش بطولة عظيمة للقوات الجوية المصرية، متمنيا أن يكون العمل على قدر الترقب وأن يحقق نجاحا كبيرا.

وتابع أن طرح الفيلم بالتزامن مع عيد الأقباط يجعل العمل مرتبطا بهم أكثر، خاصة أن أحداثه ترصد الضربة الجوية للثأر من ذبح 21 قبطيا في ليبيا، مشيرا إلى أن الأقباط مصريون، والعمل يتحدث عن الجيش المصري فكان لا بد من عدم ربط موعد طرحه بالأحداث الدينية المرتبطة بأحداثه.

وعن أهمية الأعمال الحربية الوطنية والسينمائية أشار إلى أنها تنشط الذاكرة لجميع الفئات العمرية، وتجعل الأطفال الذين يشاهدون العمل يتساءلون عن هذه الأحداث ويتعمقون في معلومات أكثر.

أبطال وصناع فيلم "السرب"

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" نخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم: النجم أحمد السقا بدور على المصري، الذي يقدم دورا في عمق الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يشاركون في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم: آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي ويقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم ويقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس، ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي.

والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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