15 أغنية دفعة واحدة.. رامى جمال يتصدر الترند بألبوم "خلينى أشوفك" (فيديو)

حقق النجم رامي جمال ردود أفعال قوية بين الجمهور المصري والعربي، بعد طرح أغنيات ألبومه الجديد “خليني أشوفك”قبل أيام، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الغنائية الرقمية.

ألبوم رامي جمال “خليني أشوفك” يتصدر الترند

وفي خطوة جريئة، طرح رامي جمال 15 أغنية دفعة واحدة من الألبوم الجديد “خليني أشوفك” وذلك في ظل اتجاه معظم نجوم الغناء السنوات الأخيرة لطرح الأغنيات السنجل بدلا من الألبومات الكاملة.

واستطاع رامي جمال أن يتصدر تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعدد من أغنيات الألبوم وهى كل من أغنية “بيكلموني” التي جاءت في المركز الأول، وأغنية “انت مين"، وأغنية “شاهد الله”.

ويرصد الدستور في السطور التالية أغنيات ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك”

أغاني ألبوم رامي جمال "خليني أشوفك"

أغنية خليني أشوفك

وطرح رامي جمال أغنية "خليني أشوفك" على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات زياد حسن، وألحان محمد أنور، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر عمرو الخولي، وجيتار مصطفى نصر.

أغنية بيكلموني

أغنية "بيكلموني" مع كل من الشاعر الغنائي مودي نبيل والملحن فارس فهمي الموزع الموسيقي ومهندس الصوت وسام عبدالمنعم، وعازف الجيتار أحمد حسين.

أغنية إنت مين

تعاون فيها رامي جمال مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمدي والموزع الموسيقي محمد مجدي وعازف الجيتار أحمد حسين وعازف الباص جيتار سيكا شيلو وأحمد حسام.

أغنية شاهد الله

من كلمات الشاعر الغنائي عمرو تيام، وألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي محمد رئيس، وهندسة صوتيه محمد مجدي، وجيتار أحمد حسين وكمنجة شريف طارق.

أغنية بضيع وقت

“بضيع وقت” من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع موسيقي فارس فهمي ومكس وماستر محمد مجدي.

أغنية فستانك أبيض

“فستانك أبيض” من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي وفواصل غنائية ومكس وماستر محمد مجدي.

أغنية أوقات

من كلمات مصطفى ناصر، وألحان غريب، وتوزيع و مكس و ماستر إلهامي دهيمه وأحمد حسام.

أغنية قلبي خام

من كلمات وألحان عمرو تيام، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، ومكس وماستر أمين نبيل.

أغنية سوء تفاهم

من كلمات هاني أبو النجا، وألحان غريب، وتوزيع ومكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمه.

أغنية أهو

من كلمات عمرو تيام، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي أحمد حسام وإلهامي دهيمه.

أغنية هنسى اسمك

من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وصولو وتريات حسن سعيد.

أغنية ذكريات هوانا

أغنية ذكريات هوانا من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وجيتار مصطفي نصر.

أغنية قولي آه

من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقي أدهم دهيمه وإلهامي دهيمه، ومكس و ماستر أحمد حسام، وجيتارات رامي حسام.

أغنية عادي أنساك

‎من كلمات عمرو حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع وفواصل موسيقية محمد مجدي، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار محمد مغربي.

أغنية بقول وأكدب

من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ومكس وماستر أحمد إبراهيم.