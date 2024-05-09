الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح معرض منتجات التمور بكورنيش النيل فى أسوان (صور)

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، معرض منتجات التمور بكورنيش النيل، والذى يضم أجود الأنواع من المصنعات المتنوعة، ويساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى. 

جاء ذلك من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية للمنتجات الأسوانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن 

ومن جانبه أكد محافظ أسوان أن ذلك يأتى وفقًا للرؤية الشاملة الهادفة للإستثمار الأمثل لما تمتلكه عاصمة الإقتصاد الإفريقى من نحو 3.3 مليون نخلة، وهو الذى  يتوازى مع تقديم كافة التسهيلات لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة على أرض زهرة الجنوب. 

مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور

ولفت المحافظ، إلى أن ذلك يتكامل مع الخطوات الجادة الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مركز نموذجى متكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو، ليتم قريبًا وضع حجر الأساس لمجمع التمور ومنتجات النخيل فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

وطالب بأهمية المشاركة المجتمعية في تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية التمور لزيادة إنتاجها والحفاظ عليها، مع وضع الهوية البصرية على منتجات التمور الأسوانية لتكون "براند" عالمى. 

وأكد محافظ أسوان، أن كل هذه الجهود ستساهم بشكل مباشر فى تحقيق الإستدامة والتوطين للتمور الأسوانية لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكل الأصناف التي تتميز بها المحافظة، فضلًا عن مخلفات النخيل المتعددة والعمل على تسويقها وتصديرها محليًا ودوليًا.

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محافظ أسوان محافظ الوادي الجديد معرض التمور افتتاح الفرص الاستثمارية

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