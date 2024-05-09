ريهام الشبراوي: نقاشات موازنة القومي للمرأة تصب في صالح تمكين سيدات مصر

أعربت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، عن تفاؤلها بمخرجات الاجتماع البرلماني الموسع بين قيادات المجلس القومي للمرأة، ونواب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مؤكدة على أهمية المضي في ملف تمكين المرأة واسترداد حقوقها الدستورية والمجتمعية.

زيادة الموازنة لحماية حقوق المرأة والأطفال

وأوضحت “الشبراوي” في تصريحات لها، أن النقاشات حول الميزانية الخاصة بالمجلس القومي للمرأة للعام المالي الجديد، سواء للمجلس القومي للمرأة أو المجلس القومي للطفولة والأمومة، يجب أن تشهد زيادة في المخصصات المتعلقة بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لحماية حقوق المرأة ورعاية الأطفال وإحراز تقدم في ملف تمكين السيدات.

دفع ملف الحماية الاجتماعية

وأشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة إلى أن النقاشات المعمقة حول ميزانيات تلك المجالس سالفة الذكر، خلال الأحوال الاقتصادية الحالية يجب أن تأتي مشتملة على دفع ملف الحماية الاجتماعية لا سيما سيدات مصر وتحديدا زوجات الشهداء وأسرهم.

وأعربت “الشبراوي” عن ثقتها في تضافر جهود المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة مع جهود نواب البرلمان في مضاعفة الإنجازات والطفرات التي شهدها ملف تمكين سيدات مصر والاهتمام بالأسر والأطفال، الأمر الذي يتسق تماما ورؤية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.

واختتمت الشبراوي بالتأكيد على أن المرأة كنواة للأسرة المصرية، تحتاج دوما إلى تسليط الضوء على حقوقها كأحد أهم ركائز تحقيق التماسك المجتمعي والانعكاس إيجابا على أحوال النشء وحماية الأسرة المصرية وضمان مستقبل مزدهر لها.

“تضامن النواب” توافق على موازنة قومى المرأة للعام 2024/2025

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقه بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، في اجتماعها اليوم علي مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بقيمه بلغت 575.647.00 في العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام المالي 2022/2023 البالغ قيمتها 363.517.00.