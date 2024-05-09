المسؤول عن عدم انتهاء الموسم في موعده.. اتحاد الكرة يوّرط حسام حسن مع الأندية

ظهرت بوادر أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، بعدما حمل مسئولو الجبلاية، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسئولية عدم انتهاء الموسم في موعده.

ويواجه مجلس الجبلاية خلافات مع الأندية؛ بسبب عدم إنهاء مسابقة الدوري في الموعد المحدد من بداية الموسم (في منتصف شهر يونيو المقبل)، الأمر الذي تسبب في جدل كبير بشأن تحديد الأندية الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل.

تحميل حسام حسن المسؤولية

ودفع الأمر أعضاء مجلس اتحاد الكرة، للاتفاق على تحميل المسئولية كاملة لحسام حسن الذي، تدخل في مواعيد المباريات وطلب معسكر مغلق إضافي للمنتخب مع كل توقف دولي، ما تسبب في زيادة عدد المؤجلات وكثرة التوقفات على مدار الموسم الجاري.

وهناك مشاكل كثيرة بين لجنة المسابقات والقائمين على منظومة كرة القدم، وبين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول؛ بسبب كثرة تدخلات العميد ومطالبته بتوفير وقت كبير لمعسكر المنتخب الوطني قبل موعد الأجندة الرسمية، لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي، وهو ما يضيع على لجنة المسابقات فرصة إقامة جولتين على الأقل قبل موعد كل أجندة دولية .

وطلب حسام حسن، إقامة كل معسكر للفراعنة قبل بداية الأجندة الدولية بأسبوع واحد، مما جعل العديد من المسؤولين يتحفظون على ذلك الطلب، إلا انهم فى النهاية اضطروا للموافقة بسبب إلحاح العميد.

وكرر حسام حسن طلبه للمرة الثالثة من أجل الاستعداد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ورغم تحفظ المسؤلين عن كرة القدم سواء فى الجبلاية أو رابطة الأندية، على طلبات حسام حسن، إلا انهم وافقوا، بعدما تم الاتفاق فيما بينهم على تحميل حسام حسن مسئولية طول مدة الموسم واستمراره حتى شهر أغسطس المقبل.