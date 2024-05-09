الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المسؤول عن عدم انتهاء الموسم في موعده.. اتحاد الكرة يوّرط حسام حسن مع الأندية

حسام حسن
حسام حسن

ظهرت بوادر أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، بعدما حمل مسئولو الجبلاية، حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مسئولية عدم انتهاء الموسم في موعده.

ويواجه مجلس الجبلاية خلافات مع الأندية؛ بسبب عدم إنهاء مسابقة الدوري في الموعد المحدد من بداية الموسم (في منتصف شهر يونيو المقبل)، الأمر الذي تسبب في جدل كبير بشأن تحديد الأندية الأربعة التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل.

تحميل حسام حسن المسؤولية

ودفع الأمر أعضاء مجلس اتحاد الكرة، للاتفاق على تحميل المسئولية كاملة لحسام حسن الذي، تدخل في مواعيد المباريات وطلب معسكر مغلق إضافي للمنتخب مع كل توقف دولي، ما تسبب في زيادة عدد المؤجلات وكثرة التوقفات على مدار الموسم الجاري.  

وهناك مشاكل كثيرة بين لجنة المسابقات والقائمين على منظومة كرة القدم، وبين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول؛ بسبب كثرة تدخلات العميد ومطالبته بتوفير وقت كبير لمعسكر المنتخب الوطني قبل موعد الأجندة الرسمية، لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي، وهو ما يضيع على لجنة المسابقات فرصة إقامة جولتين على الأقل قبل موعد كل أجندة دولية .

وطلب حسام حسن، إقامة كل معسكر للفراعنة قبل بداية الأجندة الدولية بأسبوع واحد، مما جعل العديد من المسؤولين يتحفظون على ذلك الطلب، إلا انهم فى النهاية اضطروا للموافقة بسبب إلحاح العميد.

وكرر حسام حسن طلبه للمرة الثالثة من أجل الاستعداد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ورغم تحفظ المسؤلين عن كرة القدم سواء فى الجبلاية أو رابطة الأندية، على طلبات حسام حسن، إلا انهم وافقوا، بعدما تم الاتفاق فيما بينهم على تحميل حسام حسن مسئولية طول مدة الموسم واستمراره حتى شهر أغسطس المقبل.

إتحاد الكرة المصرية الدوري الممتاز حسام حسن المنتخب الوطني الجبلاية

مواد متعلقة

بعد قرار السعة الكاملة.. إقبال كبير من الجمهور لمؤازرة الإسماعيلى أمام الداخلية

اتحاد الكرة يبدأ تطوير مسابقات الناشئين والشباب من المناطق

بعد شكوى جماعية.. مصدر بـ"اتحاد الكرة": 25% زيادة محتملة برواتب مدربى المنتخبات

فى غياب تام لدورالجبلاية.. الاتحاد المغربى يستضيف 8 مباريات إفريقية فى تصفيات المونديال

رسميا.. عقوبات رابطة الأندية في الجولة 21 لبطولة دوري نايل

بيان من اتحاد الكرة بشأن مشاركة اللاعبين الدوليين فى كأس مصر

بدون اللاعبين الدوليين.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر

«فيفا» يضم المصرى البورسعيدى لقائمة الأندية الممنوعة من القيد

الأكثر قراءة

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

بعد الحديث عن حل الأزمة مع "الشحات" وديًا.. محامى محمد الشيبى يفجّر مفاجأة

أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

محامى الشحات للمحكمة: ما فعله موكلى رد فعل على إهانة "الشيبى" لجماهير الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة