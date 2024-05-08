الأربعاء 08 مايو 2024
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كريم فهمى يثير الجدل بتصريحات صادمة: جربت المساكنة وخنت مراتى (فيديو)

كريم فهمي
كريم فهمي

أثار الفنان  كريم فهمي الجدل وتصدر الترند خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة خلال برنامج تليفزيوني، وصرح من خلالها بأنه عاش تجربة المساكنة قبل أن يتزوج من زوجته ولا يحب أن يرتدي ثوب الفضيلة، الأمر الذي أزعج الكثير من الجمهور على تلك التصريحات الجريئة. 

قال كريم فهمي خلال اللقاء:"مش بلبس دور الفضيلة ولا أنا شيخ، خنت زوجتي من قبل، ولكن لم تكن خيانة كبيرة، وكنت بتكلم مع واحدة حلوة في الشات، وطلعت دانيا في الآخر، وكانت فاكرة إني بهزر، لكن لما عرفت إني بتكلم بجد قفشتني قفشة وحشة".    

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