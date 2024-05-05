بعد تصريحات كريم فهمي حول المساكنة.. سعاد صالح: إذ بليتم فاستتروا

علقت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنان كريم فهمي بشأن المساكنة والخيانة الزوجية، مؤكدة أنه من المقرر شرعا أن الإنسان حينما يقع في معصية يستر على نفسه، من منطلق "إذا بليتم فاستتروا".

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن قضاء الرسول مع الذين ذهبوا إلى للإفصاح عن معصية قاموا بها، فأمرهم الرسول بعدم الجهر بمعصيتهم، لافتة إلى أن من يقوم بالجهر بمعصيته يخالف الله ورسوله ويضع نفسه في موضع المبارز والمتحدي.

وتابعت: “التطهر يكون بين الله والعبد المخطئ وليس أمام الناس، ويكون بالندم الشديد والتوبة”، مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (كل أمتي معافى إلا المجاهرين جعلهم من غير أهل العافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد معصية في الليل، ثم يصبح وقد ستره الله، فيفضح نفسه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا).

ونصحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالمسارعة بالتوبة والاستغفار، معتبرة تصريحاته الاخيرة خطأ وعليه بالمداومة بالاستغفار حتى ينظف قلبه من وساوس الشيطان لأنه يظل قريبا منه حتى فترة ما للتأكد من صدقه في توبته وابتعاده عن المعصية.