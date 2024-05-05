الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد تصريحات كريم فهمي حول المساكنة.. سعاد صالح: إذ بليتم فاستتروا

كريم فهمي
كريم فهمي

علقت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تصريحات الفنان كريم فهمي بشأن المساكنة والخيانة الزوجية، مؤكدة أنه من المقرر شرعا أن الإنسان حينما يقع في معصية يستر على نفسه، من منطلق "إذا بليتم فاستتروا".

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن قضاء الرسول مع الذين ذهبوا إلى للإفصاح عن معصية قاموا بها، فأمرهم الرسول بعدم الجهر بمعصيتهم، لافتة إلى أن من يقوم بالجهر بمعصيته يخالف الله ورسوله ويضع نفسه في موضع المبارز والمتحدي.

وتابعت: “التطهر يكون بين الله والعبد المخطئ وليس أمام الناس، ويكون بالندم الشديد والتوبة”، مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (كل أمتي معافى إلا المجاهرين جعلهم من غير أهل العافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل العبد معصية في الليل، ثم يصبح وقد ستره الله، فيفضح نفسه ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا).

ونصحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بالمسارعة بالتوبة والاستغفار، معتبرة تصريحاته الاخيرة خطأ وعليه بالمداومة بالاستغفار حتى ينظف قلبه من وساوس الشيطان لأنه يظل قريبا منه حتى فترة ما للتأكد من صدقه في توبته وابتعاده عن المعصية.

كريم فهمي سعاد صالح الخيانة الزوجية الفنان كريم فهمي خيانة كريم فهمي

مواد متعلقة

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

هيئة البث الإسرائيلية: المقترح المصرى حظي بتأييد جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربى

ما بعد الإصلاحات.. المؤسسات الدولية تشهد للاقتصاد المصري

"خان زوجته وعاش تجربة المساكنة ويذهب لطبيب نفسي".. أبرز تصريحات كريم فهمي المثيرة للجدل

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

وسط أجواء عائلية.. شريف رمزي يحتفل بعيد شم النسيم في أبو ظبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة