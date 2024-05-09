نصائح معتمدة من أطباء الجلدية لصحة الشعر

عندما يتعلق الأمر بمشاكل الشعر، فإن الشعر المجعد ليس شيئًا خارجًا عن المألوف، حيث يعاني غالبية الناس في العالم بانتظام من نفس المشكلة، ومع ذلك، لا يوجد علم صارم وسريع يجعل الشعر متجعدًا، ولكن التعرض المفرط للرطوبة وأضرار الحرارة، إلى جانب نقص الرطوبة وروتين صحي للعناية بالشعر، وفيما يلي نصائح للعناية بالشعر للحصول على شعر خالي من التجعد وسهل التحكم فيه

1. استشارة طبيب الأمراض الجلدية

يصبح من الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لأن خبرته ستساعدك على فك شفرة فروة رأسك ونوع شعرك. من خلال هذه الأفكار المهمة، لديك فرصة للاستفادة من خطة علاج مخصصة بناءً على ما إذا كنت تعاني من مخاوف متعلقة بالقشرة مثل الزهم أو أي حالة جلدية أخرى ناجمة عن جفاف فروة الرأس. بدعم من إرشادات أطباء الجلد الخبراء، من الواضح أن أنواع الشعر المختلفة تتطلب أنواعًا مختلفة من الحماية والرعاية.

2. الإفراط ليس هو الطريق الصحيح

إن الإفراط في أي شيء ليس الحل الصحيح على الإطلاق، بل هو وسيلة أخرى لمجرد تفاقم المشاكل. في هذا الصدد، التمشيط المفرط لا يؤدي فقط إلى زيادة التكسر، ولكنه يؤثر أيضًا على الدورة الدموية. بالإضافة إلى ذلك، فإن غسل الشعر الزائد ليس أمرًا طبيعيًا ويجب أن يعتمد على دهنية فروة الرأس.

3. المفتاح يكمن في العناية بالشعر الوقائي

إن معالجة درجات الحرارة المرتفعة وجميع مشاكل الرطوبة بشكل مباشر يتطلب مما لا شك فيه اتباع نهج وقائي للعناية بالشعر. الخطوة الأولى نحو نظام حماية الشعر هي حماية الشعر من أشعة الشمس القوية، لأنها تمتص الرطوبة من الشعر، وتتركه جافًا. ونتيجة لذلك، يوصى برش بعض الماء لتغطية الشعر، أو حتى ارتداء باندانا أو قبعة. وفي الوقت نفسه، تخلصي من مجفف الشعر للحصول على مظهر أكثر طبيعية وجافًا، وامتنعي دائمًا عن تمشيط الشعر المبلل، ففي هذه الساعة بالذات، يكون شعرك في أضعف حالاته.

4. وداعًا للمواد الكيميائية

عندما يتعلق الأمر بالشعر الهش والمجعد والجاف، كان المساهم الرئيسي دائمًا هو التوجه نحو العلاجات الكيميائية، أي تلوين الشعر وتبييضه. لا يزيل المبيض اللون الطبيعي للشعر فحسب، بل يزيل البشرة أيضًا، مما يترك الشعر هشًا وأكثر عرضة للتكسر. من الناحية المثالية، يجب على المرء الامتناع عن العلاجات الكيميائية تمامًا، ولكن في حالة التخطيط للمضي قدمًا، تأكد دائمًا من أن اللون معتدل وخالي من الأمونيا وPPD.

5. التحرك نحو نمط حياة صحي

دائمًا ما يكون التحول نحو نمط حياة صحي غير مكتمل دون التكيف مع نظام غذائي غني بالمغذيات. للحصول على نظام غذائي يمنح شعرك قوة كبيرة، من المثالي استهلاك الأطعمة مثل المنتجات الطازجة والأسماك والمكسرات الغنية بأوميجا 3 والبروتين. بالإضافة إلى ذلك، يعد تشذيب الشعر أمرًا ضروريًا دائمًا، لأنه يقلل من الأطراف المتقصفة، مما يقلل من تجعد الشعر. علاوة على ذلك، تجنبي أي نوع من علاجات الشعر القاسية واستخدمي بخاخات الببتيد والبروتين على فروة رأسك وطولك، مما سيساعد على تغطية شعرك بطبقة إضافية من البروتين.