الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعدٍّ ورفع 193 حالة إشغالات بحي ثالث الإسماعيلية

إزالة تعدى
إزالة تعدى

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن اعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تفاصيل الحملة

حيث شهد اليوم الخميس، تنفيذ إزالة لـ ٢٦ حالة تعدٍّ، ورفع ١٩٣ حالة إشغال، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق حي ثالث، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثالث وقوات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملة التي استهدفت منطقة الخامسة والشيخ زايد وأرض الجمعيات، عن إغلاق "تشميع" ١٠ محال للإدارة بدون ترخيص، مراجعة ١٥ ترخيص محل، التحفظ على ٣ ڤتارين لوجودها في نهر الطريق، ورفع ١٨٧ حاجز من الطريق.

وفي نفس السياق، تم إغلاق "تشميع" مركز طبى بقرار من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إزالة أسوار بمنطقة شرق الشيخ زايد بمجموع مساحات ٣٠٠٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ ٣ بوابات لصدور قرارات إزالة بحقهم نتيجة شكوى السكان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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