"تربية رياضية قناة السويس" تنظم رحلة علمية لزيارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات

نظمت جامعة قناة السويس رحلة علمية لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السوس لزيارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وذلك في ضوء رؤية جامعة قناة السويس، التي تقوم على إعداد وتخريج طلاب ذوي مرجعية علمية وعملية حديثة ومن أجل تحقيق ذلك تضمنت البرامج العلمية لكل من الأقسام العلمية والأدبية بالجامعة التدريب الميداني (تدريب عملي ورحلات علمية).

أهمية التدريب الميداني

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن أهمية التدريب الميداني والرحلات العلمية تنبع ليس فقط من تحسين أداء وتطوير العملية التعليمية، ولكن أيضا من تقديم خريج لسوق العمل يتميز بقاعدة علمية قوية ولا يحتاج إلى إهدار وقت ومال وجهد في التدريب والتعليم المهني لمتطلبات العمل في بدء أدائه.

تفاصيل رحلة كلية تربية رياضية للاتحاد العام للكشافة

يأتي ذلك بالتزامن مع تنظم كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس لزيارة علمية لطلاب المستوى الرابع بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس لمقر الاتحاد كتطبيق عملي لمقرر التربية الكشفية والخدمة العامة.

جاءت الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور خالد العيسوي رئيس التتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وبإشراف تنفيذي الدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد فتوح غنيم رئيس قسم المنازلات، وأستاذ مقرر التربية الكشفية، والقائد عبد العظيم محمود المدير التنفيذي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وتضمن اللقاء جلسة على كل ما هو جديد عن الحركة الكشفية، وأنشطة الاتحاد العام الكشافة وربط المجال الأكاديمي بالمجال العملي والتطبيقي للطلاب بهدف زيادة خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.