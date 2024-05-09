رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الفائزين بجوائز مؤتمر البحوث الطلابية والإبداع

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى طلابه الفائزين بجوائز المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، متمنيًا للجامعة وطلابها مزيد من الازدهار والتقدم وحصد الجوائز في كافة المحافل التي يشاركون بها.

جاء المؤتمر الطلابي برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبإشراف الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة سعد الدين منسق المؤتمر ورئيس لجنة المؤتمرات بمركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة هبة الدناصوري رئيس لجنة الاستقبال والمراسم بالتنسيق مع إتحاد طلاب جامعة قناة السويس بقيادة الطالب كريم عبد الباري رئيس الإتحاد.

أسماء الفائزين

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم عن الجوائز المقدمة للقطاعات الأربعة والمعارض التي جاءت على هامش المؤتمر والتي جاءت نتائجها كالتالي:

•المركز الأول جائزة التميز الخاصة:-

المركز الأول الطالبة نرمين السيد عزب كلية التربية الرياضية، المركز الثاني الطالب محمد حسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المركز الثالث الطالب محمد وليد كلية العلوم.

• قطاع علوم إنسانية ( بوستر ):

المركز الأول كلية التربية الرياضية، المركز الثاني كلية السياحة والفنادق، المركز الثالث كلية التجارة.

• قطاع العلوم الإنسانية (شفوي):

المركز الأول والثانى كلية التجارة، المركز الثالث كلية التربية.

• قطاع العلوم الطبية (شفوي):

المركز الأول كلية الصيدلة، المركز الثانى كلية التمريض،المركز الثالث كلية العلاج الطبيعي.

• قطاع العلوم الطبية (بوستر):





• قطاع العلوم الأساسية (شفوى):

المركز الأول كلية الطب البيطري، المركز الثانى كلية الزراعة، المركز الثالث كلية العلوم.



•• قطاع العلوم الأساسية (بوستر):

المركز الأول كلية العلوم، المركز الثانى كلية الزراعة، المركز الثالث كلية الطب البيطري.

•• القطاع الهندسي (شفوي):

المركز الأول كلية العلوم، المركز الثانى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، المركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات.

•القطاع الهندسي (بوستر):

المركز الأول الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، المركز الثانى والثالث كلية الهندسة.

• مسابقة معرض الإبداع والإبتكار:-

المركز الأول للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، المركز الثاني كلية الزراعة،المركز الثالث للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

• معرض الفنون والإبداع:

المركز الأول كلية الزراعة، المركز الثانى والثالث كلية التربية.