مجلس نواب مقاطعة صينية: نتمنى مزيدًا من التعاون والتبادل التجاري مع الإسماعيلية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه صباح اليوم الخميس، تشو فوتيان نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية والوفد المرافق له؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون بين محافظة الإسماعيلية والإقليم.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الصناعية بالإسماعيلية، أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.

استهل "بشارة" الاجتماع بالترحيب بنائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية والوفد المرافق له، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهي مدينة الإسماعيلية.

استعراض الفرص الاستثمارية في المحافظة

وخلال اللقاء، أشار "بشارة" أن الإسماعيلية تعدُّ محافظة زراعية في المقام الأول، كما استعرض الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التي تشتهر بها المحافظة، ومنها المانجو، البرتقال الصيفي، الفراولة، السمسم، والفول السوداني، مشيرًا لحرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأضاف أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية، مثل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومؤخرًا مهرجان الإسماعيلية للمانجو الذي يعبر عن أهمية محصول المانجو للمحافظة، خاصة وأن مواطني الإسماعيلية محبين للاحتفالات والمهرجانات.

فوتيان: مثل هذه الزيارات تعدُّ بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر والصين

ومن جانبه، وجَّه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرًا عن إحساسه بالفخر بوجوده على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتبادل التجاري مع محافظة الإسماعيلية.

مضيفًا، أن مثل هذه الزيارات تعدُّ بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر والصين، والتي وصفها بالتاريخية منذ دور مصر الفعَّال في قيام الجمهورية الصينية، متمنيًا التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين مقاطعة جيانغ سو ومحافظة الإسماعيلية، بوصفها محافظة استثمارية واعدة، مُعبرًا عن سعادته بحجم الاستثمارات الصينية بمحافظة الإسماعيلية، وما تقدمة المحافظة من تسهيلات وحوافز للمستثمرين، بجانب تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الشعبين لما يجمعهما من رصيد ثقافي وتاريخي عظيم، ووجه الدعوة لمحافظ الإسماعيلية لزيارة مقاطعة جيانغ سو لتقوية العلاقات الثنائية بين الإقليمين، خاصة في ظل أوجه التشابه بينهما من حيث الموقع والزخم الثقافي.

وفي ختام كلمته، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون الصناعي والتبادل التجاري والثقافي بين محافظة الإسماعيلية ومقاطعة جيانغ سو الصينية، وقدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لتشو فوتيان نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية؛ ترحيبًا به على أرض محافظة الإسماعيلية، كما قدم نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغ سو الصينية هديه تذكارية لمحافظ الإسماعيلية تعبر عن ثقافة وتاريخ مقاطعة جيانغ سو الصينية.