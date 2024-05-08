الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ندوة تثقيفية عن المخلفات الخطرة وتأثيرها على البيئة بالإسماعيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت ندوة للاستماع والتشاور المجتمعي بين المواطنين، صباح اليوم الأربعاء بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، بتعاون بين إحدى شركات المخلفات البيئية، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع جمع ونقل المخلفات الخطرة والغير الخطرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حفاظًا على المجتمع من المخلفات الخطرة والغير الخطرة.

أهمية نقل وجمع المخلفات خارج الكتلة السكنية

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد الإستشاري البيئي بمحافظة الإسماعيلية، أهمية نقل وجمع المخلفات خارج الكتلة السكنية حفاظًا على الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والأمراض والروائح الكريهة وانتشار الحشرات داخل المنازل بسبب تراكم المخلفات لفترة طويلة بين الكتلة السكنية.

اشتراطات جمع ونقل المخلفات

وأوضح "عبدالحميد" أن هناك اشتراطات وتدريبات من نوعية خاصة أثناء جمع ونقل المخلفات، وتوفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية للعاملين في هذا المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر من ضمن المشاريع الموائمة للبيئة التي تحسن منها، وذلك بتعامل بضمان مع المخلفات بمعايير وسلامة مهنية.

التزام الشاحنات بالغسيل بعد نقل المخلفات

وأكد "عبدالحميد" التزام الشاحنات بالغسيل بعد نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة في محطات ومراكز الخدمة المعتمدة، وذلك حفاظًا على البيئة والمجتمع من المخلفات.

حماية البيئة 

وأشار، إلى أن الهدف من إعداد دراسة تقييم ألثر البيئي والاجتماعي هو حماية البيئة وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المناخ، ودعم التنمية الاجتماعية.

وقال أحد المواطنين المشاركين في الندوة، إنه لا بد من الرقابة الدورية وغلق المصانع الموجودة وسط الكتلة السكنية وخاصة مصانع البلاستيك وحرق القمامة، لأنها تشكل خطر على المجتمع والأهالي.

جامعة قناة السويس آخر اخبار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم المخلفات الخطرة

مواد متعلقة

100 طالب من جامعة قناة السويس يشاركون في البطولة العربية لألعاب القوى

تعليم الإسماعيلية: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط

تنظيم ورشة لتعليم فن الطباعة بـ"الاستنسل" في "ثقافة الإسماعيلية"

إنشاء قاعدة بيانات للابتكار بجامعة قناة السويس.. أبرز توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعي

حريق يلتهم مخزن أدوات منزلية بمدينة القنطرة غرب

ضبط 2 طن سكر تموينى بأحد المحال بغرض الاتجار فيه بالإسماعيلية

إخماد حريق داخل سور الإذاعة والتلفزيون بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: تقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين

الأكثر قراءة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الابتدائية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة