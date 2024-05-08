ندوة تثقيفية عن المخلفات الخطرة وتأثيرها على البيئة بالإسماعيلية

عقدت ندوة للاستماع والتشاور المجتمعي بين المواطنين، صباح اليوم الأربعاء بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، بتعاون بين إحدى شركات المخلفات البيئية، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع جمع ونقل المخلفات الخطرة والغير الخطرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حفاظًا على المجتمع من المخلفات الخطرة والغير الخطرة.

أهمية نقل وجمع المخلفات خارج الكتلة السكنية

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد الإستشاري البيئي بمحافظة الإسماعيلية، أهمية نقل وجمع المخلفات خارج الكتلة السكنية حفاظًا على الأهالي من انتشار الكلاب الضالة والأمراض والروائح الكريهة وانتشار الحشرات داخل المنازل بسبب تراكم المخلفات لفترة طويلة بين الكتلة السكنية.

اشتراطات جمع ونقل المخلفات

وأوضح "عبدالحميد" أن هناك اشتراطات وتدريبات من نوعية خاصة أثناء جمع ونقل المخلفات، وتوفير كافة وسائل الأمان والحماية الشخصية للعاملين في هذا المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يعتبر من ضمن المشاريع الموائمة للبيئة التي تحسن منها، وذلك بتعامل بضمان مع المخلفات بمعايير وسلامة مهنية.

التزام الشاحنات بالغسيل بعد نقل المخلفات

وأكد "عبدالحميد" التزام الشاحنات بالغسيل بعد نقل المخلفات الخطرة وغير الخطرة في محطات ومراكز الخدمة المعتمدة، وذلك حفاظًا على البيئة والمجتمع من المخلفات.

حماية البيئة

وأشار، إلى أن الهدف من إعداد دراسة تقييم ألثر البيئي والاجتماعي هو حماية البيئة وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المناخ، ودعم التنمية الاجتماعية.

وقال أحد المواطنين المشاركين في الندوة، إنه لا بد من الرقابة الدورية وغلق المصانع الموجودة وسط الكتلة السكنية وخاصة مصانع البلاستيك وحرق القمامة، لأنها تشكل خطر على المجتمع والأهالي.