الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 39 حالة تعد وغلق وتشميع محال تجارية في الإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤.

وشهد اليوم الأربعاء، تنفيذ ٣٩ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، والتي نُفذت بنطاق حي ثان، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان وقوات إنفاذ القانون.

غلق وتشميع ١٢ محلا تجاريا

وكانت الحالات عبارة عن تنفيذ غلق وتشميع ١٢ محلا تجاريا بشارع العشريني بمنطقة حي السلام، بالإضافة إلى غلق ورشة ميكانيكا بشارع العريش بمنطقة عرايشية مصر، بالإضافة إلى تنفيذ ٢٦ قرار إزالة متنوعة بالمسطحات الخضراء بحديقة الأندلس.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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