الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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100 طالب من جامعة قناة السويس يشاركون في البطولة العربية لألعاب القوى

وفد اتحاد ألعاب القوى
وفد اتحاد ألعاب القوى

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مشاركة 100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية في تنظيم البطولة العربية العشرون للشباب والشابات في الفترة من 8 إلى 12 مايو الجاري، متمنيًا لطلابه من فريق المتطوعين النجاح في مهمتهم والتمثيل الشرف للجامعة في كافة البطولات التي يشاركون بها، تأتي المشاركة - بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي ذاك السياق - استقبل الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، وفدًا من الإتحاد المصري لألعاب القوى، وذلك في إطار الاستعدادات للبطولة العربية العشرون للشباب والشابات والتي تعقد خلال  الفترة من 8 الي12مايو.

وفد اتحاد ألعاب القوى

ضم وفد الإتحاد المصري لألعاب القوى الكابتن مجدي عبدالبديع عضو مجلس الإدارة الإتحاد المصري لألعاب القوي، والكابتن محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لألعاب القوي، والدكتور محمد عبدالرؤوف المدير الفني للاتحاد  المصري لالعاب القوي، والدكتور أحمد السيد متولي مدرب منتخب مصر العاب قوي، والكابتن محمد حسين مدرب منتخب مصر ألعاب قوى.

وتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب مع الدكتور ماجد محمد السعيد العزازي عميد الكلية، والدكتور محمود شعيب رئيس قسم ألعاب القوي بالكلية، والدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وعلي هامش اللقاء، تم مقابلة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلميه لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والدكتوره كوثر الموجي عضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

كما تم بحث التنسيق والتعاون بين الكلية والاتحاد المصري لألعاب القوي في مشاركة الكلية بحفل الإفتتاح والتنظيم كافة البطولات الدولية القادم التي تقام على ملاعب محافظة الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يشارك 100 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية بواقع 50 في طابور العرض، و50 من المتطوعين، حيث قدم وفد الاتحاد الشكر لأسرة كلية التربية الرياضية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتعاون على نجاح البطولة ومشاركة الطلاب في هذا الحدث.

يُذكر أن البطولة العربية العشرون لألعاب القوى للشباب والشابات تُقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وبمشاركة 17 دولة عربية.

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