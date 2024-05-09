الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورش حكي للأطفال وحوار ثقافي مع الفلاحين في قصور ثقافة الإسماعيلية

جانب من الورشة
جانب من الورشة

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ورش حكي في السبع آبار 

نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية ورشة حكى بعنوان حواديت عمو جميل حدوته بعنوان (دقدق والأميرة بالونة)، ونالت الحدوته إعجاب الأطفال من رواد المكتبة، وتنفيذ جميل يوسف على أمين مكتبة الطفل.

وفي بيت ثقافة الشيخ زايد، أقيمت ورقة عمل عن المهن للأطفال، تعرف خلالها عن المهن المختلفة وذلك بالتعاون مع دار سفاري الأطفال.

كما نظمت مكتبة علي الراعي بالرياح، قراءة فى كتاب" احذروا الهواء خانق" تأليف مصطفى خليل من سلسلة نحو بيئة نظيفة ضمن نشاط التحسن البيئى بالفرع، وقامت بقراءة الكتاب أمينة المكتبة حنان برعي، وتناولت آثار التدخين وعادم السيارات في الهواء المحيط بنا، وأيضا عن قطع الأشجار والقضاء على حقول القمح، وتم بناء وتشييد المدن والمصانع التى تلقى نفايتها فى النهر وعادم المصانع الذى يلوث الهواء فليس العيب فى بناء المدن والمصانع ولكنه ليس على أشلاء البساط الأخضر كان ذلك في مكتبة على الراعى بالرياح.

كما قامت مكتبة القصاصين الثقافية بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقصاصين بعمل حوار ثقافى بعنوان (الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالمناخ)، وقام بالحوار منصور من موظفى الإدارة الزراعية، وتكلم منصور عن أهمية زراعة الأشجار كمصدر للأكسجين وتنقية للجو من ملوثات البيئة كمصدر للتخفيف من حدة الحرارة.

ثقافة الاسماعيلية فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة مكتبة السبع 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 صاح الجميع ملوثات البيئة

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