الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تدريبات حول التنمية السياسية لأعضاء نموذج محاكاة النواب والشيوخ بالإسماعيلية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

قال الدكتور إيهاب مصطفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، نظمت أولى فعاليات البرنامج التدريبي في مجال التنمية السياسية لأعضاء نموذجي محاكاة مجلس الشيوخ والنواب بمركز شباب التل الكبير التابع لإدارة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة 100 شاب وفتاة، حيث أدار اللقاء الدكتور باسم المغربي، مدرس العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

أهداف التدريبات السياسية

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري ثم أوضح الدكتور باسم المغربي مدرس العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس، أهداف البرنامج التي تتضمن: تنمية الوعى السياسى لدى اكبر عدد من شباب مصر، وإعداد جيل واع مشارك بايجابيه فى صنع القرار، والتوعيه بأهمية المشاركه السياسيه، وتفعيل دور الشباب بالمشاركه في الحياه العامة، التوعية السياسية بأسلوب علمي، حرية التعبير عن الرأي وقبول الآخر في إطار ديمقراطي منظم.

جلسات ثلاثية لتأهيل الشباب

وجرى خلال اللقاء عقد ثلاثة جلسات متتاليه الجلسة الأولى دارت حول المفاهيم السياسية، وتعزيز قيم المشاركة، والجلسة الثانية دارت حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، والجلسة الثالثة حول العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وأنواع الحكومات.

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