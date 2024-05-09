أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين "د" في الجسم

يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العظام، ودعم وظيفة المناعة، وتنظيم الحالة المزاجية، على الرغم من توفر المكملات الغذائية، لا يزال العديد من الأفراد يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د، هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم، حتى عند استخدام المكملات الغذائية.

وفقا لموقع “hindustantimes” المغنيسيوم ضروري لعملية التمثيل الغذائي لفيتامين د وتنشيطه في الجسم، يمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم غير الكافية إلى إضعاف تحويل فيتامين د إلى شكله النشط، مما يؤدي إلى انخفاض الفعالية على الرغم من تناول المكملات.

في حين أن مكملات فيتامين د يمكن أن تساعد في التعويض عن التعرض غير الكافي لأشعة الشمس، إلا أن ضوء الشمس الطبيعي يظل المصدر الأكثر فعالية لفيتامين د، قضاء الوقت في الهواء الطلق وتعريض الجلد لأشعة الشمس يؤدي إلى تخليق فيتامين د. تؤثر عوامل مثل الموقع الجغرافي، والموسم، والوقت من اليوم، وتصبغ الجلد على قدرة الجسم على إنتاج فيتامين د من أشعة الشمس، قد يواجه الأفراد الذين يعيشون في مناطق ذات ضوء شمس محدود أو أولئك الذين يستخدمون واقي الشمس باستمرار صعوبة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د على الرغم من المكملات.

تناول المكملات الغذائية

إن تناول مكملات فيتامين د مع الوجبات التي تحتوي على الدهون يمكن أن يعزز الامتصاص لأن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، تناول المكملات الغذائية بجانب الوجبات قليلة الدهون قد يقلل من معدلات الامتصاص، لذلك، يوصى بتناول مكملات فيتامين د مع الوجبات التي تحتوي على الدهون الصحية للحصول على امتصاص مثالي.

يمكن أن تتداخل اضطرابات الجهاز الهضمي والحالات التي تؤثر على صحة الأمعاء مع امتصاص فيتامين د، قد تؤدي حالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية ومرض كرون ومرض التهاب الأمعاء (IBD) إلى إضعاف امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، بما في ذلك فيتامين د، إن معالجة مشكلات صحة الأمعاء من خلال التعديلات الغذائية والمكملات الغذائية والعلاج الطبي يمكن أن تعزز امتصاص العناصر الغذائية واستخدامها.

يلعب فيتامين ك دورًا حاسمًا في امتصاص فيتامين د واستخدامه في الجسم. فهو يساعد في تنشيط الأوستيوكالسين، وهو بروتين يشارك في تمعدن العظام، والذي يعتمد على فيتامين د، وبدون كمية كافية من فيتامين ك، يظل الأوستيوكالسين غير نشط، مما يعيق ترسب الكالسيوم بشكل مناسب في العظام. بالإضافة إلى ذلك، ينظم فيتامين K توزيع الكالسيوم، مما يضمن توجيهه إلى العظام والأسنان بدلاً من تراكمه في الأنسجة الرخوة. لذلك، تعد مستويات فيتامين K الكافية ضرورية لتحقيق أقصى قدر من فوائد فيتامين د، وتعزيز صحة العظام، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية.