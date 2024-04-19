الجمعة 19 أبريل 2024
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الصحة

صباحًا أم مساءً.. ما هو الوقت المناسب لتناول مكملات فيتامين د؟

فيتامين د - صورة
فيتامين د - صورة ارشيفية

يمكن أن يتأثر توقيت تناول مكملات فيتامين د بعوامل مختلفة، بما في ذلك نمط الحياة الفردي والعادات الغذائية وأنماط التعرض لأشعة الشمس. على الرغم من عدم وجود وقت "مناسب" محدد لتناول مكملات فيتامين د، فإن فهم كيفية عمل استقلاب فيتامين د ومراعاة الظروف الشخصية يمكن أن يساعد في تحسين امتصاصه وفعاليته.

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يقترح العديد من الخبراء أن الصباح أو بعد الظهر هو أفضل وقت لتناول مكملات فيتامين د

 

يُشار إلى فيتامين د غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن بشرتنا يمكن أن تنتجه عند تعرضها لأشعة الشمس. يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إنتاج فيتامين د في الجلد، وذلك بشكل أساسي من خلال عمل الأشعة فوق البنفسجية ب (UVB). لذلك، يقترح بعض الخبراء تناول مكملات فيتامين د في الصباح لتقليد الإيقاع الطبيعي لإنتاج فيتامين د استجابة لأشعة الشمس.

الساعة الداخلية لجسمنا، والمعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية، تنظم العمليات الفسيولوجية المختلفة، بما في ذلك إفراز الهرمونات والتمثيل الغذائي. تشير بعض الأبحاث إلى أن مستويات فيتامين د قد تتقلب على مدار اليوم استجابة لإيقاع الساعة البيولوجية، مع وصول مستويات الذروة في وقت متأخر من الصباح وفي وقت مبكر بعد الظهر. ولذلك، فإن تناول مكملات فيتامين د في الصباح قد يتماشى مع الإيقاع الطبيعي للجسم.

 

تناول الفيتامين مساء 

يفضل بعض الأفراد تناول المكملات الغذائية في المساء لتجنب الانزعاج الهضمي المحتمل أو التدخل في روتين الصباح. بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت بعض المكملات الغذائية، مثل فيتامين د3، بتحسين نوعية النوم عند تناولها قبل النوم. ومع ذلك، قد تختلف الاستجابات الفردية، ومن الضروري مراعاة التفضيلات والحساسيات الشخصية.

بغض النظر عن الوقت من اليوم، فإن الاتساق هو المفتاح عند تناول مكملات فيتامين د. يمكن أن يساعد إنشاء روتين منتظم وتناول المكملات الغذائية في نفس الوقت كل يوم في الحفاظ على مستويات مستقرة في الدم وتحسين الفعالية.

 

موعد الجرعة المثالية

يمكن أن تختلف الجرعة المثالية لمكملات فيتامين د اعتمادًا على عوامل مثل العمر ولون البشرة والموقع الجغرافي والتاريخ الطبي. من الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية لتحديد الجرعة المناسبة بناءً على الاحتياجات الفردية وعوامل الخطر.

يمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة لمستويات فيتامين د من خلال اختبارات الدم في تقييم مدى كفاية وتوجيه استراتيجيات المكملات. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية أن يوصيوا بفترات اختبار مناسبة وتعديلات للجرعات التكميلية بناءً على نتائج الاختبار والتقييم السريري.

فيتامين د والعادات الغذائية الصباح الظهر الجلد الساعة البيولوجية

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