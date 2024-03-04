هل يتسبب فيتامين (د) في الوفاة؟ تعرف على الأسباب

يتسبب مستوى ارتفاع فيتامين د في الوفاة أحيانًا، وفي هذه الأيام أصبح فيتامين (د) هو الكلمة الطنانة في سوق الصحة ويتم مناقشة الكثير حول هذا الموضوع ومن دوره في الحفاظ على الصحة العقلية في حالة جيدة لدوره في مساعدة الجسم على امتصاص واستيعاب الكالسيوم بشكل صحيح، يعتبر فيتامين (د) هو المغذيات النهائية للبشر في هذه الأيام.

حيث إن قلة التعرض لأشعة الشمس هى السبب الرئيسي وراء تراجع فيتامين د ومع ذلك، بقدر أهمية فيتامين د للجسم، فمن المهم أيضًا النظر إلى آثاره الجانبية.

دور فيتامين د

ويلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة من خلال تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ودعم صحة العظام وتعديل وظيفة المناعة، فهو يساعد على تعزيز العظام والأسنان القوية، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويدعم وظيفة العضلات، إضافة إلى ذلك يُعتقد أن فيتامين د له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات المناعة الذاتية، وبعض أنواع السرطان.

وتعد المستويات الكافية من فيتامين د ضرورية للصحة المثالية ويمكن أن يؤدي نقصها إلى مشاكل صحية مختلفة، مما يجعل من المهم ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس أو المصادر الغذائية أو المكملات الغذائية.

في حين يمكن أيضًا الحصول على فيتامين (د) من التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة، فإن الإفراط في تناوله يرتبط بشكل أكثر شيوعًا بالمكملات الغذائية عندما يستهلك الشخص الكثير من هذه المكملات، فقد يؤدي ذلك إلى تسمم فيتامين د أو فرط الفيتامين.