من بينها فقدان الذاكرة.. العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب 12

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل عصبية حادة تؤثر على جهازك العصبي، مثل مشاكل في الرؤية، وفقدان الذاكرة، وفقدان التنسيق الجسدي، ما قد يصل إلى التأثير على الجسم بالكامل، ويمكن أن يسبب مشاكل في المشي أو التحدث، بينما يؤدي إلى تلف أجزاء من الجسم، خاصة في الساقين.

نقص خلايا الدم الحمراء يعني نقص نقل الأكسجين إلى أعضائك، ما يؤدي إلى التعب الشديد. يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين ب 12 في الجسم إلى تغيرات في الرؤية وإتلاف رؤيتك مع مشاكل تبدأ من تلف الشبكية الناتج عن انسداد الأوعية الدموية في العين. نقص خلايا الدم الحمراء في العين سوف يعيق رؤيتك.

وفقًا لموقع hindustantimes. نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في جفاف العين وألما في العين. يؤدي إلى إتلاف طبقة العصب القرنية. يمكن لمكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم والدموع الاصطناعية أن تحسن مشكلة متلازمة جفاف العين.

غالبًا ما يبدو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فيتامين ب 12 شاحبين ولديهم مسحة صفراء طفيفة على الجلد وفي المنطقة البيضاء من العينين وهي حالة تعرف باسم اليرقان. ويحدث هذا عندما يتوقف الجسم عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص فيتامين ب12. لذلك فإن تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر كميات كافية من فيتامين ب 12، بينما يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين ب 12 يوميًا.

ويمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 بدون فقر الدم ومع وجود أعراض عصبية نفسية. يُعتقد دائمًا أن سبب المشكلات العصبية هو مشكلة ثانوية لدور فيتامين ب 12 في تكون الميالين العصبي الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض النبض العصبي للعصب البصري، ما يجعل العيون ضعيفة.

ويؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل في الجهاز العصبي، والأكثر شيوعًا في الاعتلال العصبي والاعتلال النخاعي والأعراض المعرفية والسلوكية. تؤدي هذه المشكلات أيضًا إلى ظهور بعض الحركات اللا إرادية في العين مثل الرعشة التي لا يمكن السيطرة عليها وهي مظهر نادر يمكن علاجه باستهلاك فيتامين ب12 في الجسم.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لفيتامين ب 12 شحوب الجلد، والتعب، والصداع، وآلام الفم، ومشاكل في المعدة، والتهيج، وتقلب المزاج، ومشاكل المزاج المكتئب.