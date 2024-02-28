الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

من بينها فقدان الذاكرة.. العلامات التحذيرية لنقص فيتامين ب 12

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل عصبية حادة تؤثر على جهازك العصبي، مثل مشاكل في الرؤية، وفقدان الذاكرة، وفقدان التنسيق الجسدي، ما قد يصل إلى التأثير على الجسم بالكامل، ويمكن أن يسبب مشاكل في المشي أو التحدث، بينما يؤدي إلى تلف أجزاء من الجسم، خاصة في الساقين. 

كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

نقص خلايا الدم الحمراء يعني نقص نقل الأكسجين إلى أعضائك، ما يؤدي إلى التعب الشديد. يمكن أن يؤدي انخفاض فيتامين ب 12 في الجسم إلى تغيرات في الرؤية وإتلاف رؤيتك مع مشاكل تبدأ من تلف الشبكية الناتج عن انسداد الأوعية الدموية في العين. نقص خلايا الدم الحمراء في العين سوف يعيق رؤيتك.

وفقًا لموقع hindustantimes. نقص فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة في جفاف العين وألما في العين. يؤدي إلى إتلاف طبقة العصب القرنية. يمكن لمكملات فيتامين ب12 عن طريق الفم والدموع الاصطناعية أن تحسن مشكلة متلازمة جفاف العين.

غالبًا ما يبدو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فيتامين ب 12 شاحبين ولديهم مسحة صفراء طفيفة على الجلد وفي المنطقة البيضاء من العينين وهي حالة تعرف باسم اليرقان. ويحدث هذا عندما يتوقف الجسم عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص فيتامين ب12. لذلك فإن تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يوفر كميات كافية من فيتامين ب 12، بينما يمكنك أيضًا تناول مكملات فيتامين ب 12 يوميًا.

ويمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 بدون فقر الدم ومع وجود أعراض عصبية نفسية. يُعتقد دائمًا أن سبب المشكلات العصبية هو مشكلة ثانوية لدور فيتامين ب 12 في تكون الميالين العصبي الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض النبض العصبي للعصب البصري، ما يجعل العيون ضعيفة.

ويؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل في الجهاز العصبي، والأكثر شيوعًا في الاعتلال العصبي والاعتلال النخاعي والأعراض المعرفية والسلوكية. تؤدي هذه المشكلات أيضًا إلى ظهور بعض الحركات اللا إرادية في العين مثل الرعشة التي لا يمكن السيطرة عليها وهي مظهر نادر يمكن علاجه باستهلاك فيتامين ب12 في الجسم.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لفيتامين ب 12 شحوب الجلد، والتعب، والصداع، وآلام الفم، ومشاكل في المعدة، والتهيج، وتقلب المزاج، ومشاكل المزاج المكتئب.

نقص فيتامين ب 12 مشاكل في الرؤية نقص خلايا الدم الحمراء نقص فيتامين ب 12 إ الجهاز العصبى

الأكثر قراءة

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة في غزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

محاكمة المتهم بشطر طالب الدقهلية 21 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية