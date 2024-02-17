كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

نقص هذا الفيتامين يعرض جسم الإنسان لمجموعة من الأمراض بما في ذلك فقدان الوزن الشديد والتعب الشديد وفقدان التركيز. نحن نتحدث هنا عن فيتامين ب12 أو الكوبالامين، وهو الفيتامين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تخليق الحمض النووي والعديد من الوظائف الرئيسية الأخرى في الجسم. يمكن أن يكون لنقص فيتامين ب 12 آثار واسعة النطاق على الصحة، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية. يحتاج الإنسان إلى استهلاك 2.4 ميكروغرام (مكغ) من فيتامين ب12 يوميًا.

نقص فيتامين ب12

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن شابًا يبلغ من العمر 33 عامًا "بالكاد يستطيع المشي" بعد عدم تناول اللحوم أو الأسماك لمدة ست سنوات. وكشفت المرأة لوسائل الإعلام أنها توقفت عن تناول اللحوم والأسماك في منتصف العشرينات من عمرها لتحاول أن تكون أكثر صحة، وفي البداية شعرت بالارتياح. ولكن بعد عام، عانت من التعب "الشديد"، وبعد ست سنوات كانت مرهقة للغاية لدرجة أنها "بالكاد تستطيع المشي". لقد استهلكت الجبن والبيض والحليب ولكن ذلك لم يكن كافيًا لتلبية احتياجاتها اليومية من فيتامين ب12.

فقر الدم

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات، وهي حالة تتميز بإنتاج خلايا دم حمراء كبيرة وغير ناضجة بشكل غير طبيعي. وينتج عن هذا النوع من فقر الدم أعراض مثل التعب والضعف وشحوب الجلد وضيق التنفس. وبدون كمية كافية من فيتامين ب 12، يكافح الجسم لإنتاج خلايا دم حمراء صحية، مما يضعف نقل الأكسجين ويؤدي إلى مضاعفات مرتبطة بفقر الدم.

​الأعراض العصبية التي تظهر بسبب نقص فيتامين ب12

يمكن أن تتراوح المظاهر العصبية لنقص فيتامين ب 12 من خفيفة إلى شديدة وقد تشمل وخزًا أو تنميلًا في اليدين والقدمين (تنمل)، وصعوبة في المشي، ومشاكل في التوازن، وفقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والاكتئاب. وتنشأ هذه الأعراض بسبب دور فيتامين ب12 في الحفاظ على سلامة الغمد المايليني، وهو الغطاء الواقي للألياف العصبية. يمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن نقص الجهاز العصبي إلى عجز عصبي لا رجعة فيه إذا ترك دون علاج.