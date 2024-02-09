علامات تشير إلى نقص فيتامين ب 12 في جسمك.. لا تتجاهلها

هل تشعر أن يديك أو قدميك أو ساقيك تؤلمك وكأن بها "إبر"؟ يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف الغلاف الواقي في أعصابك، والإصابة بـ أمراض مثل الاضطرابات الهضمية أو أمراض الأمعاء الأخرى قد تجعل من الصعب على جسمك امتصاص الفيتامين.

ونستعرض في السطور التالية، علامات تشير إلى نقص “فيتامين ب 12” في جسمك، وفقًا للموقع الطبي webmd.

الشعور بالبرد أكثر من المعتاد

بدون ما يكفي من فيتامين ب12، قد لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم (أي الإصابة بفقر الدم)، ويمكن أن يجعلك ذلك ترتعش وتشعر بالبرد، خاصة في يديك وقدميك.

الاكتئاب ومشاكل في الذاكرة

قد يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى الاكتئاب والارتباك في يومك، ومشاكل في الذاكرة والخرف، فيمكنك تناول مكملات فيتامين ب 12 عادة ما تكون آمنة، وبالنسبة للبالغين، يوصي الأطباء بـ 2.4 ميكروجرام يوميًا.

وإذا تناولت أكثر مما تحتاج إليه، فإن جسمك يمرر الباقي من خلال البول، وقد يكون للجرعات العالية بعض الآثار الجانبية، مثل الدوخة والصداع والقلق والغثيان والقيء.

ضعف بالجسم

قد تشعر بأن عضلاتك تفتقر إلى القوة، وقد تشعر أيضًا بالتعب أو الدوار، يمكن زيارة طبيبك لمعرفة ما يحتاجه جسمك من فيتامين ب12، ومن المهم الانتباه إلى أي أعراض، يمكن أن تنمو ببطء أو تظهر بسرعة أكبر.

التهاب اللسان

قد يطلق عليها طبيبك اسم التهاب اللسان الضموري، وهذا يعني ظهور نتوءات صغيرة على لسانك تسمى الحليمات، فيمكن أن تسبب العدوى والأدوية والحالات الأخرى هذه الالتهابات، ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفي من فيتامين B12 أو العناصر الغذائية الأخرى في جسمك، فقد تشعر بهذه الحالة التي تصيب اللسان.

تسارع نبضات القلب

يحدث هذا عندما يتسارع قلبك فجأة أو يتخطى النبض، قد تشعر به في حلقك أو رقبتك، ويمكنك الحصول على المزيد من “فيتامين ب 12” من الدجاج والبيض والأسماك.

فقر الدم مع التقدم في السن

قد لا يمتص جسمك فيتامين B12 بسهولة، مع الشيخوخة، وإذا لم يتم علاج نقص فيتامين ب 12، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم، وتلف الأعصاب، وتقلب المزاج، ومشاكل خطيرة آخر، لذا راقب أي أعراض وقم بإجراء فحص الدم إذا أوصى طبيبك بذلك.