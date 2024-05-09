الخميس 09 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد: الحرب على غزة نموذج مختلف عن الأزمة الأوكرانية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، أن الصراع بين إسرائيل وحماس مركب، قائلًا:" التاريخ دائمًا يتداخل فيه عوامل عالمية وإقليمية ومحلية، وآليات اللحظة والموقف نفسه، وهناك قوى تحاول تسخين الموقف وأخرى لتهدئة الموقف".

وأضاف "سعيد"، في لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "النموذج الحالي مختلف عن حرب أوكرانيا، فهناك طرف عمل حشودًا وتوقع العالم أن يهجم على أوكرانيا، لكنه قال إنه لن يهجم ونشرت أمريكا الخطط الروسية، ونفذ الروس هجومهم". 

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "الوضع عندنا مركب بشكل مختلف تمامًا، فلدينا شرائح مركبة فوق بعضها، منها هي أمريكا وإيران، إذ تعتبر إيران هذه المنطقة ملكًا لها، والخليج الفارسي منطقة يعتبر النظام الإيراني جزءًا من ظله، وبالتالي، تكتسب هذه المنطقة أهمية كبيرة، إلى جانب أمور تاريخية، مثل العلاقات السعودية الأمريكية، والحرب التي خاضتها أمريكا في العراق".

غزة الأزمة الأوكرانية إسرائيل

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