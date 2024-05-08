الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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هل الموبايل في المنزل يسب مشاكل أسرية؟.. استشاري العلاقات الأسرية تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدثت داليا كمال، استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، عن أضرار استخدام الهواتف المحمولة على العلاقات الأسرية، وعدم تخصيص الإنسان وقتا لأفراد أسرته.

 طريقة استخدام الهاتف المحمول مهمة في العلاقات

وقالت خلال لقائها عبر القناة الأولى،" هل من الطبيعي أن يتفاجأ الزوج بعد رجوعه من يوم عمل شاق بعدم استقبال زوجته، لأنها منشغلة بالهاتف الخليوي، أو أن تكون الأسرة تتناول الطعام ويكون كل فرد فيها منشغلًا بالهاتف المحمول؟"، مشددةً على أنه نتيجة لذلك فإن طريقة استخدام الهاتف المحمول مهمة في العلاقات.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، يجب أن نستعمل الهاتف المحمول كي نتواصل مع الناس في الخارج، وألا ننسى الناس الموجودين بالقرب منا، وبالنسبة إلى الأبناء في بعض الأوقات يكون الأبناء مشغولين بالهاتف، ولا ينتبهون لكلام الأب والأم معهما أو يقوم بالرد عليه وهو منشغل بالهاتف المحمول".

الهواتف المحمولة العلاقات الأسرية

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