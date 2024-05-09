الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الجيل الديمقراطي": مصلحة رئيس حكومة الاحتلال إنهاء الحرب

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الولايات المتحدة بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش من معبر رفح الفلسطينى.  

ودعا الشهابي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” الخميس، المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى الى القيام بمسئؤلياته لإنقاذ أرواح الأبرياء من المدنيين فى الشعب الفلسطينى وكبح جماح جيش الاحتلال.

وأوضح أن مصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية الوصول إلى اتفاق وإنهاء الحرب التى ستدفعه إلى ترك الحكم ومحاكمته، موكدًا أن هذه العمليات العسكرية يشكل تهديدا لحياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج المصابين والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

غزة المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني رئيس الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة الامريكية رفح الاحتلال

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