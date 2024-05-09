الخميس 09 مايو 2024
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مصادر: مغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة واستمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها

جريدة الدستور

أكدت مصادر رفيعة المستوى، مساء اليوم الخميس، مغادرة الوفود المشاركة بمحاثات القاهرة للتشارو في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية لم يتم حسمها، حسما ذكرت “إكسترا نيوز”.

وقال المصدر إن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة، مشيرًا إلى مغادرة الوفود المشاركة بمحادثات القاهرة للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها.

وكان أعلن مصدر مصري رفيع المستوى، عن مغادرة وفود حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت لمدة يومين في القاهرة.

وأكد المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود المصرية وجهود الوسطاء في تقريب وجهات نظر الطرفين، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة.

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