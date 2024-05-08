الأربعاء 08 مايو 2024
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إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان نحو منزل فى مستوطنة المطلة

لبنان
لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان نحو منزل في مستوطنة المطلة.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات جوية على أهداف تابعة تابعة لـ حزب الله في لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي مباني عسكرية لمنظمة حزب الله في عدد من المناطق بجنوب لبنان، من بينها ليدا ومارون الراس ويارون والهيام".

وأضافت جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إضافة إلى ذلك، تم الهجوم على بنية تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في منطقة كفار حام، إلى جانب نقطة انطلاق متحركة للتنظيم في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان".

إطلاق صاروخ مضاد للدروع لبنان جنوب لبنان

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